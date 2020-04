Koronavírus: Továbbra is négyszáz fölött a napi halálozás Olaszországban

2020. április 24. 21:20

Négyszázhússzal emelkedett 24 óra alatt Olaszországban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, amely így 25 969-ra emelkedett - közölte péntek este az olasz polgári védelmi hatóság. Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 321 fővel csökkent.

A halottak száma enyhén csökkent az egy nappal korábbi 464-hez képest, és alatta van a két nappal ezelőtt mért 437-nek is. Az elhunytak száma továbbra is ingadozó, és hetek óta nem süllyed négyszáz alá.



Az aktív fertőzöttek száma országosan 321-gyel csökkent, ami kedvezőtlenebb az előző napi 851-hez képest. A diagnosztizált fertőzöttek száma jelenleg 106 527. A betegek közül több mint 22 ezren vannak kórházban, számuk egy nap alatt több mint nyolcszázzal csökkent. Intenzív kórházi osztályon valamivel több mint 2100-an vannak, az utóbbi 24 órában majdnem százzal csökkent a számuk.



A gyógyultak száma meghaladta a 60 ezret.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 192 994-t.



A gócpont Lombardiában 1091-gyel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma az egy nappal korábbi 1073 után. A halottak száma 166 volt a csütörtöki 200 után, és ezzel az elhunytak száma meghaladta a 13 ezret. A Lombardiában az elmúlt egy napban szűrt fertőzöttek közül a legtöbbet, 412 beteget Milánóban és térségében regisztrálták, az előző nap jelzett 244-hez képest. Az 1,3 milliós városban meghaladta a 17 ezret a diagnosztizált fertőzöttek száma.



Az észak-olaszországi tartományban keddtől az immunszintet felmérő vérvizsgálatot végeznek: eddig több mint hétezer személyt vizsgáltak meg, a járványtól kiemelkedően érintett Bergamo, Brescia, Cremona és Lodi városában.



Az iparilag legfejlettebb országokban végzett felmérések szerint Olaszország lakossága 71 százalékban támogatja a járvány miatt hozott kormányintézkedéseket. Ennél csak Kanada kormánya szerepel jobban 74 százalékos lakossági támogatottsággal.

MTI