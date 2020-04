Orbán Viktor: Köszönjük rendőreink áldozatos munkáját

2020. április 24. 22:45

Orbán Viktor miniszterelnök Szent György napjára emlékezve töltött fel egy fotót hivatalos közösségi oldalára.

Orbán Viktor miniszterelnök a február 16-i évértékelőn - Kép: MH/Bodnár Patrícia



Szent György napja. Köszönjük rendőreink áldozatos munkáját. Erőt, egészséget // St. George's Day. We are grateful for the devoted work of our police officers. Strength and health!

