Negatívra rontotta a román államadós-osztályzat kilátását a Moody's

2020. április 25. 00:02

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Románia államadós-osztályzatának kilátását pénteken a Moody's Investors Service.

A nemzetközi hitelminősítő azzal a véleményével indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést, hogy szerkezeti szintű romlás zajlik a román közfinanszírozási rendszerben. Emellett a román külső pozíció is romlik, mivel emelkedik a devizában denominált rövid futamidejű adósságállomány, és emiatt növekszik a román gazdaság fogékonysága az eseménykockázatokra.



A cég a kilátás rontásával egy időben megerősítette Románia hosszú futamú szuverén hazai és devizakötelezettségeinek "Baa3" osztályzatát.



Ez a besorolás a befektetési ajánlású kategória alapszintje.



Egy hete egy másik hitelminősítő, a Fitch Ratings is negatívra rontotta a román adósosztályzat kilátását. A Fitch is a befektetési kategória alapszintjén, "BBB mínusz" besorolással tartja nyilván Romániát.





Ha ezeket az osztályzatokat a Moody's és a Fitch leminősíti, Románia ezeknél a hitelminősítőknél átkerülne a befektetésre nem ajánlott kategóriába.



MTI