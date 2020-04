Felvidék - Gond nélkül nyitott ki a komáromi nagypiac

2020. április 25. 12:37

Szombaton a kora reggeli óráktól nagyobb zökkenők nélkül, háromhetes kényszerű szünet után ismét működik a Vasúti utcai piac a Duna menti városban. A vásárlók fegyelmezettek, az árusok pedig örülnek, hogy ismét árulhatják a termékeiket. A piac üzemeltetője a napi szintű nyitvatartást mérlegeli.

A helyszínen azonnal látszódik, hogy az előírt óvintézkedéseket az eddigieknél szigorúbban tartatja be a piac üzemeltetője, illetve a városi rendőrség is. Több mint 100 méter hosszú sor kígyózik a felállított beléptető kapuk előtt, amelynek vége kinyúlik egészen a Vasúti utcára, ahol rendőrök felügyelik mind a forgalmat, mind az emberek közti távolság betartását. Nagyjából 20 percig tart, amíg a vásárlók bejutnak a piac területére.

Az Új Szónak nyilatkozó vásárlók nem háborognak. Két középkorú hölgy, arról beszélt lapunknak, hogy magától értetődőek ezek a szabályzások, nem jelent nekik gondot a sorbanállás. Egy mézet vásárló fiatal férfi ugyanezt mondja, fontosnak tartja a fegyelmezettség fenntartását.

Végre ismét piac!

A gútai Csente János már jó 30 éve folyamatosan árul a komáromi piacon. „A szituációt ahogy vesszük, amit a hírekből hall az ember, hogy hát hogyan terjed a vírus, az alapján jók ezek az óvintézkedések. Nekünk árusoknak persze nemigen jó, mert kevesebb az ember, nehezebb az árusítás, sokan kint várakoznak, sokan fogják magukat, megunják és elmennek. Nekünk jól esik, hogy kijöhettünk, látjuk egymást, s az embereket“ – mondja a kész termékeket, virágokat, palántákat és zöldségeket áruló idős férfi. Mint mondja, nagyon rosszkor jött neki és másoknak is a három hetes piachiány, ugyanis pont a húsvét környékén szokásos áruforgalmat tette szinte lehetetlenné a kényszerű szünet, noha neki nem jelentett nagyobb gondot az, hogy tárolja a termékeit.

A zöldségeket áruló Mikes László is örül a nyitásnak, de a problémák számára is világosak: „Szerintem valamivel több embert beengedhetnének, de inkább legyenek bent kevesebben, csak legyen piac. Utolsó alkalommal, amikor még lehetett árulni, 10 órára eladtunk már mindent, most 9 órakor még látja mennyi van. Kisebb a forgalom egyelőre“.

A szerző felvételei

Napi szinten nyitvatartás?

Nguyen Van Huyen, a komáromi nagypiacot üzemeltető Annam Centrum tulajdonosa lapunknak úgy fogalmazott, a nap folyamán semmilyen nagyobb gondjuk nem adódott, igyekeznek betartani az előírásokat. „Véleményem szerint kicsit kellemetlen a vásárlók számára, hogy itt várakoznak“ – mutatott rá az egyik legnagyobb problémára, majd hozzátette, reméli, hogy senki sem fog kitalálni „se lent, se fent“ valamilyen kis hibákat, amiket ha esetleg lesznek is, elsősorban ki kell javítani, nem pedig kihasználni azokat.

Az óvintézkedésekről még elmondta, hogy 200-nál is több ember tartózkodhatna a területen a rendelkezésre álló négyzetméter alapján, de ők csak 100, legfeljebb 120 főt engednek be. Úgy látja, hogy ha a vevők, az eladók és a cégük részéről is megfogalmazódik az igény, úgy kérvényezni fogják, hogy ne csak szerdán és szombaton, hanem minden nap nyitva lehessen a piac. A fő ok Nguyen Van Huyen szerint ezen a téren az lehet, hogy a vásárlók hozzájuthassanak a friss szezonális terményekhez, illetve a tumultusok elkerülése.

Vataščin Péter

ujszo.com