Deutsch: „Minden tanult ember megértette, mit is mondott Donald Tusk”

2020. április 25. 14:56

Radislaw Sikorski lengyel néppárti EP-képviselő, volt külügyminiszter reagált Deutsch Tamásnak az Európai Néppárt elnökének, Donald Tusknak címzett levelére, amelyben a Fidesz-KDNP bocsánatot követelt Orbán Viktor lenácizása miatt. Sikorski levelét Magyarországon először a Népszava szellőztette meg, majd valamennyi liberális portál átvette a hírt. Ebben a Fidesz-kritikus politikus azt írta: Tusk arra világított rá a Spiegelnek adott interjúban, hogy Carl Schmitt – szerinte a magyar miniszterelnökhöz hasonlóan – a megosztás politikájának úttörője volt, de ez messze áll attól, hogy nácinak bélyegezzen valakit. – Tényleg emlékeztetni akar minket arra, hogy Magyarország melyik oldalon is harcolt a második világháborúban? – írta levelében Sikorski, aki legutóbb annak apropóján szerepelt a magyar sajtóban, hogy benne volt abban a Donald Tusk-féle videóban, amelyben a néppárti elnök akkor épp a vírushoz hasonlította Orbán Viktort.

Arról azonban a magyar liberális sajtó már elfelejtett beszámolni, hogy Deutsch Tamás válaszolt Sikorski levelére, és finoman helyre tette a lengyel ellenzéki politikust. – Ön tehet úgy, mintha nem értette volna azt, ami minden tanult ember számára világos volt – írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője azzal kapcsolatban, hogy Tusk nyilvánvalóan náci párhuzamot vont a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. „A legfontosabb, hogy a néppárt erejét úgy növeljük az európai politikában, hogy közben egységesek maradunk” – fogalmazott Deutsch, hozzátéve: amikor a megosztásról van szó, nem épp Donald Tusknak kellene -e elgondolkodnia a cselekedetein és nyilatkozatain?

– A kereszténydemokrata pártokat sosem vezette sikerre, ha a baloldal elvárásaihoz akartak alkalmazkodni. Ha jól emlékszem, ez Lengyelországban sem működött – emlékeztette a lengyel ellenzéki politikus a Fidesz-alapító, azzal zárva sorait: a világjárvány lefolyását követően reméli, hogy sikerül visszaállítani az egymás tiszteletén alapuló együttműködést. Sikorski személyeskedésével kapcsolatban ( a lengyel levelében érthetetlen módon azt is firtatta, hogy a Fidesz vezetői, illetve az ő nagyapjai melyik oldalon harcoltak a második világháborúban) Deutsch azt is megjegyezte: ő maga mindössze 22 éves volt, amikor 1988-ban részt vett a Fidesz, a kommunista éra első demokrácia-párti ifjúsági szervezetének megalapításában. – A családomban pedig a holokausztnak vannak áldozatai és túlélői is. Így remélem megérti, ha nincs végtelen türelmem, amikor valaki felelőtlen módon náci párhuzamokkal él – írta Deutsch Tamás.

magyarnemzet.hu