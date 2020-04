Szakemberek segítségével

Elekes András, a Csíkszépvizi Magánerdészet munkatársa és kollégái felügyelték az ültetést, akik nem a mennyiséget, hanem a minőségi munkát tartották szem előtt. A szakember elmondta, az önkéntesek a hegyoldal tetejéről lefele haladva, különböző sávokban dolgoztak: elöl ásták a gödröt, akik kapát fogtak a kezükbe, utánuk jöttek az ültetők. Ez lényeges, hiszen így el lehet kerülni az esetlegesen elguruló kövek miatti baleseteket. Kis szerencsével egyébként a fák nyolcvan százaléka életben fog maradni, amelyek 50-60 év múlva lesznek hasznosíthatók. Lőrincz Csaba rámutatott, minden évben ellenőrzik az elültetett facsemetéiket és meg is sarlózzák a tövüknél lévő részt, ha erre szükség van.

Arra is kitért, hogy a felsorolt munkáikkal párhuzamosan a legelők kitakarításán is dolgoznak, sőt sikerült juhnyájat toborozni, amely még ezen a héten elfoglalhatja a megtisztított területet. Mindemellett a székhelyük bővítésén is dolgoznak az egyesület tagjai, akik újabb területek kimérését és felparcellázását, illetve egy újabb széldöntéses erdős rész kitakarítását is tervezik a közeljövőben.