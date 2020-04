Koronavírus - Csaknem 400 dalszerző számlájára érkezik pénz

2020. április 27. 16:54

Egységesen bruttó 160 ezer forint gyorssegélyt kapnak abból a 62 milliós támogatási keretből, amelyet március végén hozott létre az Artisjus jogvédő irpda könnyűzenei szerzők számára. A felhívás minden olyan dalszerzőnek, szövegírónak szólt, akik a koronavírus-járvány miatt lemondott fellépéseik és egyéb munkáik miatt jelentős bevételkiesést szenvednek el. 680 pályázat érkezett az Artisjus Zenei Alapítványához, ezeket bírálták el.

A döntés értelmében 389 szerző részesül rendkívüli támogatásban, ők egyszerre több feltételnek is megfeleltek: koncerteztek volna a kritikus időszakban, de a lemondott fellépéseik vagy más elmaradó munkáik miatt bevételtől esnek el. Emellett szociális helyzetükből adódóan rászorulnak a támogatásra, nem adtak be pályázatot az Előadóművészi Jogvédő Irodához (EJI) rendkívüli segélyre.

Szempont volt az elbíráláskor, hogy a pályázók aktívan foglalkoztatott dalszerzők legyenek, szerzeményeik nyilvános elhangzásai teremtik meg ugyanis azt a jogdíjalapot, amelyből most el tudott különíteni forrást az Artisjus a soron kívüli segélyezésre - szerepel a közleményben. Nem csupán a rászorultság mértékét vizsgálták, a zenei bevételkiesés várható összegét is figyelembe vették. "Főállású szerzők számára szavaztunk meg támogatást, mert az ő keresetük beláthatatlan ideig nullára csökkent" - idézte a kommüniké Vitáris Ivánt, az Ivan and the Parazol frontemberét, az Artisjus Zenei Alapítvány tizennégy tagú szociális bizottságának egyik tagját.

A bizottság javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma hozta meg a végső döntést. A rászoruló szerzők 2020 második felében jelentkezhetnek újra támogatásért az Artisjusnál, akkor már a minden évben meghirdetett szociális támogatásra pályázhatnak.

MTI