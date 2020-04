Koronavírus - Máris kezdődik az oltásgyártás

2020. április 27. 17:23

Az indiai Serum Institute célja, hogy mire felfut a kereslet, már legyen elég a raktáron. A kockázat az, hogy esetleg nem jó az oltás. A világ legnagyobb gyógyszergyártója, a Serum Institute nevű indiai cég nem várta meg az oxfordi kutatók klinikai munkáját, saját kockázatára máris belefog saját vakcinagyártásába, őszre több tízmillió adagot ígérve - írja a Napi.hu portál a Business Insider alapján.

Magát a vakcinát is Oxfordban fejlesztették ki, csak még hátra volna az utolsó, több hónapig tartó tesztelési folyamat, amitől a gyártó most el fog tekinteni. A vállalat évente 1,5 milliárd adag oltást állít elő a különféle betegségek megelőzésére.

Az oxfordiak szerint egyébként körülbelül szeptemberre lenne kész az oltás. Az első két kísérleti személynek április 23-án adták be a készítményt, és a kísérletet, amely a brit kormány anyagi támogatását is élvezi, 1100 személy részvételével folytatják. A termékre nem lesz szabadalmi védettség, és olcsó is lesz, 4300 forintnyi rúpiáért lehet kapni. Az oltás fejlesztése már január elején elkezdődött, akkor sem vártak sokat. Ugyanez a fejlesztőcsapat hozta létre a MERS-vírus elleni vakcinát is korábban.

napi.hu