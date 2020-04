Több mint hárommillióan fertőződtek meg a koronavírussal szerte a világon

2020. április 28. 09:09

Világszerte 3 041 517-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 211 159, a gyógyultaké pedig 894 062 volt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint kedden reggel 8.45 órakor.

Hétfőn reggel 2 897 645 volt a fertőzöttek, 206 542 a halálos áldozatok és 865 925 a gyógyultak száma.



A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 megbetegedésnek az Egyesült Államokban van, ahol 988 451 volt az igazolt fertőzöttek, 56 245 a halottak és 111 509 a gyógyultak száma. Ezek a számok hétfőn reggel még 965 942, 54 883 és 106 988 voltak.



Az Egyesült Államok "egyre jobban van", és "éhes a munkára" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfő esti sajtótájékoztatóján. Közölte: kormánya "nagyon komoly vizsgálatot" indított arról, hogy Kína hogyan kezelte a járványt.

New York-i metró - euronews



New York államban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, és nem tartják meg a demokrata elnökjelölti előválasztást a koronavírus-járvány miatt, ami először fordul elő a tagállam történetében. Több amerikai szövetségi államban viszont megkezdték a mindennapi élet újraindítását.



Spanyolországban, ahol a járvány továbbra is lassul, 229 422 fertőzöttről, 23 521 halálos áldozatról és 120 832 gyógyult betegről tudni. Egy nappal korábban ezek az adatok 226 629, 23 190 és 117 727 voltak. Ismét 300 fölött van a fertőzés halálos áldozatainak napi száma, pedig az elmúlt két napban - öt hét után - ez alatt volt.



Olaszországban 199 414 a koronavírus fertőzöttjeinek, 26 977 a halálos áldozatainak száma, és 66 624-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Hétfőn ezek a számok 197 675, 26 644 és 64 928 voltak. A halálos áldozatok napi száma Olaszországban is ismét 300 fölött van, viszont március óta a legalacsonyabb az új fertőzöttek száma.



Csalódottság övezi Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnap este bejelentett gazdasági-társadalmi újraindulási forgatókönyvét, amelyből az olaszok a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás enyhítését hiányolják, a püspökök a templomok újranyitását sürgetik, a Matteo Salvini vezette jobboldali ellenzék szerint pedig a kormány "tehetetlensége" tönkreteszi az országot.



Franciaországban 165 964 fertőzöttről, 23 327 halálos áldozatról és 46 299 gyógyultról tudni. Egy nappal korábban ezek a számok 162 220, 22 890 és 45 681 voltak. Ismét nagyobb mértékben emelkedett a napi halálozások száma, mint korábban.



Németországban 158 758 a fertőzöttek, 6126 a halálos áldozatok és 114 500 a gyógyultak száma kedden reggel.. Egy nappal korábban 157 770, 5976 és 112 000 voltak ezek a számok.



Újabb 12 német tartományban lépett életbe hétfőn a járvány miatt bevezetett maszkviselési kötelezettség, így a 16 közül már 15 tartományban kell eltakarni a szájat és az orrot több élethelyzetben a cseppfertőzéssel terjedő vírus átadásának akadályozására.



Az Egyesült Királyságban 158 348 fertőzöttről, 21 157 halálesetről és 807 gyógyultról tudni. Hétfőn 154 037, 20 795 és 778 voltak ezek az adatok.



Ingyenes életbiztosítást köt a brit kormány az állami egészségügyi szolgálat (NHS) és a szociális ellátórendszer dolgozóinak arra az esetre, ha a koronavírus-járvány a halálukat okozná - közölte a brit egészségügyi miniszter.



Törökországban 112 261 a fertőzöttek, 2900 a halálos áldozatok és 33 791 a gyógyultak száma. Egy nappal korábban még 110 130, 2805 és 29 140 volt.



Törökország a koronavírus-járvány miatt a muszlim böjti hónap utánig, tehát május utolsó hétvégéjéig fenntartja a 30 legnagyobb városra és a szénbányászatáról ismert Zonguldak településre vonatkozó hétvégi kijárási tilalmat - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök.



Iránban 91 472 fertőzöttről, 5806 halálesetről és 70 933 gyógyultról tudni kedden reggel. Hétfőn 90 481 volt a fertőzöttek mindeddigi száma, 5710 a halottaké és 69 657 a meggyógyultaké.



Több mint hétszáz ember életét követelte Iránban az a hiedelem, hogy a mérgező metilalkohol gyógyírként szolgál a koronavírus-fertőzésre - közölte Hosszein Hasszanian, az iráni egészségügyi tárca tanácsadója.



Oroszországban már többen fertőződtek meg, mint Kínában. Kedden reggel 87 147 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 794, a meggyógyultaké pedig 7346. Egy nappal korábban ezek a számok 80 949, 747 és 6767 voltak.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 938 esetet tartottak nyilván kedden reggel. Hétfőn még 83 912-t. A vírus okozta betegségben 4637-en haltak meg, számuk nem változott egy nap alatt. A gyógyultak száma 78 374, míg egy nappal korábban 78 277 volt.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főigazgató hétfőn figyelmeztetett, hogy koránt sincs vége a járványnak. Aggódnak az Afrikában, Kelet-Európában, Latin-Amerikában és egyes ázsiai országokban tapasztalt tendenciák miatt. "Hosszú út áll előttünk, és sok munkát kell még elvégeznünk" - mondta.



MTI