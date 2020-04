Koronavírus - Novák: kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítani

2020. április 28. 10:50

Kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Novák Katalin azt mondta, hogy a Magyar Közlönyben hétfő éjjel megjelent rendelet szerint az önkormányzat eldöntheti, milyen kapacitásokat használ fel, de az ügyeletért magánbölcsődék esetén sem kérhetnek pénzt, egy csoportban pedig legfeljebb öt gyermek lehet.



Lehetővé tették, hogy a bölcsődei dolgozókat a polgármester átirányíthassa másik szolgáltatóhoz. A dolgozók az eddigi fizetésüket kapják az új feladatkör után is - ismertette.



Elmondta, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatók állami támogatásának megállapításakor a veszélyhelyzet idején a veszélyhelyzet első napját megelőző napon beíratott gyermekek számát veszik alapul. Így a családi- vagy a magánbölcsődék is képesek biztosítani a működésüket.



Továbbá a munkaadók is szervezhetnek munkahelyi gyermekfelügyeletet dolgozóik 14 éven aluli gyermekeinek. A munkaadónak csak bejelentési kötelezettsége van, és adókedvezményt is kap - mondta az államtitkár.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy a segítséget nyújtókat és a segítségre szorulókat összekötő www.onkentes.gov.hu honlapon eddig körülbelül kétszáz szervezet és több száz önkéntes regisztrált.

MTI