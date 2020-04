Számvevőszék: szigorú fellépés kell a nem átlátható szervezetekkel szemben

2020. április 28. 12:23

Szigorú fellépés kell a nem átlátható szervezetekkel szemben - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSz) kedden az MTI-vel, miután 50 nem állami intézményfenntartónál végzett, a 2017-2019-es időszakra vonatkozó ellenőrzés tapasztalatait elemezték.

A tájékoztatás szerint az 50 nem állami intézményfenntartó közel háromnegyede nem tudta igazolni a számukra biztosított közpénzek rendeltetésszerű, cél szerinti felhasználását.



A közleményben kiemelték, hogy az államháztartáson kívüli szervezetek mint intézményfenntartók közfeladatot látnak el, az ellátottak egy része - idősek és fogyatékkal élők - a társadalom azon csoportjába tartoznak, akik saját magukról nem tudnak gondoskodni, kiszolgáltatottak az ellátásukról gondoskodó szervezeteknek.



Az elemzésben a számvevőszék hangsúlyozza, az állam megteremtette a jogszabályi feltételeket az államháztartáson kívüli szervezetek számára az állami ellátórendszerbe való belépésre, felelősséget hárított rájuk, amit évről évre növekvő mértékű költségvetési forrással kompenzál.



Az ÁSz elemzése feltárta, hogy a vizsgált 50 nem állami humánszolgáltató közül 11 szervezet nem készített éves beszámolót, további 8 szervezet beszámolója pedig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, nem tartották be, hogy a közpénzeket az átláthatóság elve szerint kell kezelni.



Az elemzés rámutat arra is, hogy az 50 fenntartó közel háromnegyede, azaz 36 fenntartó nem biztosította az általa kapott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségét, a támogatás felhasználásáról nem vezették a jogszabályok által előírt elkülönített nyilvántartást. Az ellenőrzött fenntartók mintegy felénél - a szabályozási hiányosság miatt - a közpénzekkel való gazdálkodás során az elszámoltathatóság, átláthatóság alapvető feltételeinek kialakítása sem történt meg.



Az elemzők a fenntartói csoportokat összehasonlítva arra a következtetésre jutottak, hogy az egyházi fenntartók szabályszerűbben jártak el a kapott költségvetési támogatás felhasználása során, és nagyobb hangsúlyt fektettek az intézményeik tevékenységének ellenőrzésére is.



Az ÁSZ elemzése szerint a közpénzekkel nem átláthatóan gazdálkodó szervezetekkel szemben szigorú fellépésre van szükség, meg kell akadályozni, hogy milliárdok kerüljenek a költségvetésből kifizetésre olyan szervezeteknek, amelyek nem tudják igazolni, hogy az általuk ellátott szociális vagy köznevelési feladatra fordították a kapott támogatást.



Az Állami Számvevőszék az első negyedévben közel 200 nem állami fenntartónál folytatott - a közpénzek felhasználására vonatkozó - ellenőrzést, és szükség esetén megteszi azokat a törvény által biztosított lépéseket, amelyekkel megakadályozhatja a rendeltetésellenes, pazarló közpénzfelhasználást, és ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy az ellátórendszer betöltse a társadalmi szerepét - tájékoztatott az ÁSz.



MTI