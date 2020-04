Jobbulást kíván Webernek a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportja

2020. április 28. 12:37

A koronavírus miatt amúgy is kevésbé látványos a távmunkában lévő Európai Parlament tevékenysége, ám a legnagyobb frakció, az Európai Néppárt vezetője hetek óta hiányzik a virtuális ülésekről. A brüsszeli Politico biztos forrásokra hivatkozva kedd reggel arról cikkezett, hogy Manfred Weber betegség miatt közel hat hete nem tudja ellátni a munkáját. Helyettesítője, a spanyol Esteban González Pons azt mondta a portálnak: Weber valóban egészségügyi gondokkal küzd, de nem koronavírusos megbetegedésről van szó. – Nem akar beszélni róla, viszont jól alakultak a dolgok, hamarosan visszatér a parlamentbe – szögezte le az EP-képviselő.

Weber - eppgroup.eu

A Politico emlékeztet rá: a bajor politikust utoljára március tizedikén látták az Európai Parlament brüsszeli épületében, azóta egyetlen virtuális ülésen sem vett részt. A Magyar Nemzet Donald Tusk Spiegelnek adott, nagy port kavart interjújával kapcsolatban küldött kérdéseket a frakcióvezetőnek, ezekre nem kaptunk választ. A Twitter oldalát viszont időről – időre most is bejegyzésekkel frissítik. Weber a néppártnak küldött húsvéti, lapunknak is eljuttatott üzenetében azt írta: egészségügyi okokból hiányzik átmenetileg, és nagyon köszöni az eddigi jókívánságokat.

A brüsszeli sajtó egyébként tudni véli, otthonában, Bajorországban van, és nemrég műtéten esett át. Megkérdeztük Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetőjét is a kérdésben.

– Annyi tájékoztatást kaptunk, hogy Weber úrnak egészségügyi problémái vannak, de számíthatunk a mielőbb visszatérésére. Mindenek előtt mielőbbi gyógyulást kívánunk! Én ezt a tájékoztatást teljesen normális gyakorlatnak tartom, hiszen szenzitív információról van szó, az egészségi állapota mindenkinek a legszemélyesebb ügye.

Az amerikai gyakorlattal ellentétben Európában az a termesztés és helyes gyakorlat, hogy az ilyen információkat nem teregetik ki a széles nyilvánosság elé – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője.

Judi Tamara (Brüsszel)

