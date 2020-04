Elemzők: a várakozásoknak megfelelően nem változott az alapkamat

2020. április 28. 15:50

A várakozásoknak megfelelő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsának keddi döntése az alapkamat tartásáról az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint. A piac a korábban bejelentett eszközvásárlási program részleteit várja.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője kiemelte: a döntés megfelel a piaci várakozásoknak. Az MNB várhatóan kedden délután vagy a következő napokban, hetekben ismerteti majd a részleteket az eszközvásárlási programjáról, amelynek elindítását egy hónappal ezelőtt jelentette be több más intézkedéssel együtt. Az eszközvásárlási program esetében kérdésnek nevezte a lebonyolítás módját, valamint azt, hogy pontosan milyen papírokra vonatkozik.



Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szintén azt írta, hogy a várakozásoknak megfelelően tartotta a kamatokat a tanács. A koronavírus terjedése ellen hozott intézkedések negatív gazdasági hatásainak mérséklésére az MNB számos intézkedést hozott az elmúlt hetek során, új intézkedéseket és eszközöket vezetett be - tette hozzá.

Suppan Gergely - magyartakarek.blog.hu



Szintén felidézte, hogy a jegybank korábbi bejelentése szerint május elejétől eszközvásárlási program indul. Ennek részleteit a keddi ülésen tárgyalták és várhatóan az azt követően megjelenő közleményben jelentik be. Mivel az infláció a következő hónapokban bőven a 3 százalékos inflációs cél alá esik, nem lesz szükség szigorításra, amire a következő két-három évben sem számít a Takarékbank. Az elmúlt hetekben szinte minden jegybank csökkentette a kamatokat, a Fed 0 százalékra csökkentette a kamatcélt, korlátlan eszközvásárlási programot jelentett be, az EKB 750 milliárd euró eszközvásárlási programot jelentett be, amit csütörtökön a várakozások szerint további 500 milliárd euróval bővít, emellett számos további jegybank is bejelentett már mennyiségi lazítást és kötvényvásárlási programot - ismertette.



A K&H elemzője szerint az alapkamat változatlansága azért sem meglepetés, mert a jegybank régóta nem azon keresztül szabályozza a monetáris feltételeket, hanem más eszközökkel. Ezen a téren pedig egy hónappal ezelőtt, elsősorban a koronavírus-járvány negatív hatásait tompítandó új intézkedéseket léptetett életbe az MNB és igyekszik kontrollálni a hullámzó piaci folyamatokat - tette hozzá. Az előző kamatdöntő ülésen a jegybank az alapkamat módosítása nélkül hajtott végre kamatemelést azzal, hogy aktiválta az egyhetes betéti eszközt, amely a jövőben lefelé és felfelé is elmozdulhat. Így a jegybank 0,9 százalékos kamatot fizet a betétekre a korábbi -0,05 százalékkal szemben. Közben az egynapos hitel kamatát 1,85 százalékra emelte. Ezzel lényegében kiszélesítette a kamatfolyosót - közölte az elemző.



A márciusi kamatdöntő ülésen a tanács tagjai a jelenlegi járványhelyzetben alapvetőnek nevezték a szükséges mennyiségű likviditás biztosítását és ennek érdekében a tanács mintegy 2600 milliárd forinttal növelte a bankrendszer számára potenciálisan elérhető likviditást. Bejelentették: a pénzügyi stabilitási tanács átmenetileg enyhítette a jelzáloglevéllel való finanszírozásra vonatkozó szabályozását. Döntöttek új, fix kamatozású fedezett hiteleszköz bevezetéséről határozott 3, 6 és 12 hónapos, illetve 3 és 5 éves futamidőre, és további intézkedésig felmentést adtak a tartalék feltöltési kötelezettség teljesítése alól.

Az április 7-én tartott nem kamatdöntő ülésen a kamatfolyosó szimmetrikussá tételéről döntött a monetáris tanács. Változatlanul 0,9 százalékos szinten hagyta az alapkamatot, illetve -0,05 százalékon az egynapos betéti kamatot, miközben az egynapos és az 1 hetes fedezett hiteleszközének kamatát 1,85 százalékra emelte. Az egyhetes betéti eszköz kamata a kamatfolyosón belül ezentúl, akár felfelé, akár lefelé eltérhet az alapkamattól, ezt minden héten az aktuális tender meghirdetésekor határozza meg a jegybank. A nem kamatdöntő ülésen határozták el egy állampapír-vásárlási program elindítását, valamint jelzáloglevél-vásárlási program újraindítását. Bejelentették a növekedési hitelprogram hajrá elnevezésű konstrukciót, 1000 milliárd forinttal megemelve az nhp fix konstrukcióból eddig fel nem használt 500 milliárd forintot. Az nhp hajrá és a növekedési kötvényprogram (nkp) konstrukció keretében kibocsátott többlet pénzmennyiséget az MNB preferenciális, 4 százalékos betéti eszközzel sterilizálja, így a programok hatása monetáris politikai szempontból semleges.

MTI