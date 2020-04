MNB-alelnök: a jegybanki eszköztár minden eleme a helyére került

2020. április 28. 18:23

A jegybanki eszköztár minden eleme a helyére került a jövő héttől induló állampapír-vásárlási és a jelzáloglevél-vásárlási programokkal - mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a kamatdöntést követő telefonos háttérbeszélgetésen újságíróknak kedden Budapesten.

Hangsúlyozta, hogy a likviditás helyreállítására koncentrálnak, a jegybank minden lejáraton be tud avatkozni, ha ezt a piaci folyamatok indokolják. Közölte: a külföldi jegybankok vagy aukciós formában vagy másodlagos piacon, bilaterálisan vásárolják az állampapírokat a likviditás biztosításához, míg az MNB mindkét módszert választotta.



Várják az ajánlatokat, előre meghirdetett mennyiség nem lesz - szögezte le. Mostantól "minden napra esik egy tender", ezzel átalakul az adatközlés rendszere is - tette hozzá.



Kitért arra, hogy mindkét program a hosszú hozamok leszorítását célozza, és azokban a három év feletti, vagyis a hosszú lejáratokra koncentrál.



Közölte, hogy jövő kedden az állampapír-vásárlási programban a 10 év körüli futamidejű kötvényekkel indulnak, ebben az ezermilliárd forintos limit elérésekor felülvizsgálatot tartanak a folytatásról. Az értékesített mennyiség a várakozásaik szerint megközelítheti a heti százmilliárd forintot, "erős indulásra" készülnek. Kedden aukciós formában fognak vásárolni, itt három sorozatot hirdetnek meg. Egy héten belül, keddtől keddig bilaterális formában fog vásárolni az MNB, a vásárlásoknak nem lesz aukciós formája.



Ha a hozamgörbe laposítását sikerül elérni, akkor ez belföldi és külföldi befektetői érdeklődést egyaránt hozhat - mondta. Az alelnök szerint az állampapír vásárlók között legalább két szereplő kereslete meglesz, az egyik a jegybank, a másik a bankok.



A jelzáloglevél-vásárlási programról azt mondta, hogy azt az öt jelzálogbank segítségével "lőtték be" a 300 milliárd forintos limitre. A bankok részéről az érdeklődés megvan, 200-400 milliárd forint volt a bruttó kibocsátási igényük, 2020-ban ez várható - jelezte.



Nagy Márton a programok közötti különbségekről elmondta: állampapírt csak másodlagos piacon vásárol a jegybank, jelzáloglevelet viszont az elsődleges és másodlagos piacon egyaránt. Fontosnak nevezte a partnerkörben bekövetkezett változást, ugyanis a jegybank ezentúl nem csak a bankoktól, hanem a befektetési alapoktól is fog vásárolni állampapírt. Kiválasztották a tíz legnagyobb befektetési alapkezelőt, akik részt vehetnek az aukciókon, a listát csütörtökön teszik közzé.



Kérdésre közölte azt is, hogy a legnagyobb eladási aktivitást a befektetési alapoktól és a bankoktól várják. Szeretnék, ha a bankrendszer a jegybankkal együtt növelné az állampapírállományát. Az állam betétállománya jelenleg ezer milliárd forint feletti.

