Felvidék: Önkéntes szemétszedés ipolysági fiatalok kezdeményezésére

2020. április 28. 23:33

Ipolysági fiatalok példaértékű kezdeményezésére fokozatosan tisztítják meg a város zöldövezetének egyes részeit. Április utolsó vasárnapján a város központjától nem messze lévő Ipoly-partot tisztították meg a szeméttől. Mint a fiatalok vallják: a természet megvédésével a jövőnk érdekében cselekszünk.

A koronavírus-járvány sajnos a kezdeményezésre is rányomta a bélyegét. A csoportosnak tervezett takarítás helyett pár fős baráti társaság járta végig a szigorú óvintézkedéseket betartva az ipolyságiak által közkedvelt Ipoly menti töltést.

„Az egész úgy indult, hogy szerettünk volna a szabadidőnkben értelmes és hasznos dolgot csinálni. Ekkor Norman barátom javasolta: menjünk szemetet szedni!” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Fullo Patrik.

A Patrik és Annus Norman által szervezett első szemétszedés helyszíne a Honti kálvária volt. Mint Patrik elmondta: sokszor járt a kálvárián és látta a rengeteg szemetet. „Városunk fontos épített öröksége a kálvária, mely nagyobb odafigyelést érdemel” – hangsúlyozta. A szemétszedésre a tél végén került sor, amikor is az alig öt órán át tartó takarítás során kilenc zsákra való szemetet szedtek össze a kálváriadombon.





A Honti kálvária tetején



A vasárnapi önkéntes tevékenységgel kapcsolatban Fullo Patrik kifejtette: szűk körben szerveztük meg, összekötve a kellemest a hasznossal.

A délután folyamán húsz zsáknyi szemetet szedtek össze, miközben mintegy tizennégy kilométert gyalogoltak a friss levegőn.



De mint jelezte: alapos takarítást igényel, főleg a Tesmag irányába lévő szakaszt kell még kitakarítani. Amint vége lesz a járványnak, újabb, immár tömeges szemétszedést terveznek megvalósítani.

Sajnos a városban nem csupán ilyen környezettudatos emberek élnek. Sokan a természetbe hordják a megunt, értéktelenné vált használati tárgyaikat. Mint Patrik mesélte, a rengeteg pillepalack mellett több elavult elektrotechnikai cikket, öreg ruhákat szedtek össze.

A tervekkel kapcsolatban kifejtette: a Gyerk közigazgatásához tartozó Csipi-tó környékét is szeretnék rendezni. Ennek előkészületeibe szólt bele a koronavírus-járvány. Jelezte: ha a krízisnek vége, újra meghirdetik az akciót és kitakarítják a Csipi-tó területét is. Reméli, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzájuk.

Amint a kialakult helyzet rendeződik, a közösségi felületeken jelzik az önkéntes szemétszedési eseményeket, toborozva a város és környéke környezettudatos lakóit.

„Úgy gondolom, a természetet védeni és tisztítani kell. Az emberek már nem becsülik annyira a környezetünket, mint egykor. Fontosnak tartom, hogy védjük és óvjuk a környezetünket és erre neveljük a következő generációt is” – emelte ki Fullo Patrik.

Hozzátette: „A koronavírus-járvány idején az emberek gyakrabban járnak a természetbe. Ezáltal több lett a szemét is. Kérném őket, hogy ügyeljenek a tisztaságra, és ha úgy gondolják, vigyenek magukkal egy táskát vagy zsákot és szedjenek ők is szemetet. Most igazán mindenki hozzá tud járulni környezetünk tisztaságához.”

Kép: Fullo Patrik

Pásztor Péter

felvidek.ma