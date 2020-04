Több millió sertést, szarvasmarhát ölnek le a járvány miatt az Egyesült Államokban

2020. április 29. 00:02

Milliónyi sertést, szarvasmarhát és szárnyast ölnek le az új típusú koronavírus-járvány miatt az Egyesült Államokban, a farmerek és az állattenyésztők a megélhetésük, a fogyasztók pedig az esetleges élelmiszerhiány miatt aggódnak.

John Tyson, a legnagyobb amerikai húsfeldolgozó elnök-vezérigazgatója kedden bejelentette, hogy több milliónyi haszonállatot kell levágniuk, részben a vágóhidak egymás utáni bezárása, részben pedig az éttermi rendelések drasztikus csökkenése miatt.



Az Országos Sertéstenyésztők Szövetségének adataira hivatkozva elmondta: körülbelül 1,5 millió sertést kell levágni, mivel a felhizlalás után nem lehet őket hol elhelyezni, mint a legelőre kihajtható szarvasmarhákat. A vágóhidak leállása, illetve a temperált helyiségek hiánya nagy problémát jelent, egyelőre főleg Wisconsinban, Iowában és Minnesotában. Sok gazda dögkútban vagy a szemétlerakóknál helyezi el a leölt állományát.



Wisconsinban és Minnesotában a farmerekkel szerződéses viszonyban lévő húsfeldolgozók széndioxiddal altatják el a szárnyasokat, köztük a tojókat is. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) egyik riportja arról számolt be, hogy az egyik minnesotai farmon 61 ezer tojót pusztítottak el.



Az amerikai középnyugat legnagyobb húsfeldolgozója, a wisconsini székhelyű Daybreak Foods mintegy 14,5 millió csirkét neveltet a saját tulajdonban lévő farmjain és azokban a gazdaságokban, amelyekkel szerződéses viszonyban áll. A nagyvállalat eddig a tojások nagyobb részéből folyékony tojásterméket készített az egyik gyárában, s áruit éttermeknek és élelmiszercsomagok-gyártóknak adta el. A járvány miatt azonban jelentősen megcsappantak megrendeléseik, így az ezzel foglalkozó leányvállalatot átmeneti időre be kellett zárni. Próbálkoznak azzal, hogy a tojásárut nagy élelmiszerláncolatoknak szállítsák, de ehhez - miután eddig nem ez volt a profiljuk - nincs elegendő dobozuk. A dobozok és egyéb csomagolóanyagok pedig - a toalettpapírhoz hasonlóan - jelenleg hiánycikknek számítanak az Egyesült Államokban.



Több elemző arra figyelmeztet, hogy a helyzet élelmiszerhiánnyal fenyeget. Kim Reynolds, Iowa kormányzója levelet küldött a kormányzat illetékeseinek, anyagi és gyakorlati segítséget kérve a kényszerűségből elpusztított haszonállatok problémájának "kezeléséhez".

Április 27-én keltezett levelében a kormányzó arról is írt, hogy az országban hetente mintegy 700 ezer sertést nem tudnak feldolgozni, ezért ezeket "emberségesen el kell altatni".



A szövetségi agrárminisztérium - amely két héttel ezelőtt 19 milliárd dolláros azonnali segítséget helyezett kilátásba a farmereknek és a marhatenyésztőknek - a hétvégén bejelentette, hogy nemcsak a haszonállatok elaltatásában segédkezik, hanem munkacsoportot hoz létre új piacok felkutatására is.



