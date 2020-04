Ferencváros alpolgármestere drogliberalizációt sürget

2020. április 29. 10:24

Döme Zsuzsanna, Ferencváros Kétfarkú kutya párti alpolgármestere a koronavírus-járvány közepén dobta be drogpolitikai elképzeléseit, miszerint a marihuána fogyasztását legalizálni kellene Magyarországon. Baranyi Krisztina polgármester kultúráért és ifjúságért felelős jobbkeze a Szeretlekmagyarország.hu portálnak adott interjúban hosszasan számolt be arról, hogy a drogliberalizáció már akkor is szívügyük volt, amikor a Kétfarkú kutya párt még nem is létezett.

„Nyilván nem úgy képzeljük, hogy mindenki szabadon hozzájuthasson életkortól függetlenül. Hasonló szabályozásban gondolkodunk, ami más, a marihuánánál veszélyesebb drogokra is vonatkozik, mint például a dohánytermékek vagy az alkohol” – érvelt a barátai és maga által csak Dada Suzinak nevezett IX. kerületi alpolgármester, aki nyíltan vállalja: segített a Kendermag Egyesület marihuánalegalizálásért szervezett demonstrációi­nak szervezésében, sőt ezen törekvéseit továbbra is fenntartja.

Dada Suzi Fotó: Facebook

Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz önkormányzati képviselője elítéli, hogy Baranyi Krisztina engedi, hogy a fővárosi kerületek között Ferencváros zászlóshajóként álljon ki a drogliberalizáció mellett. – Felháborító, hogy a kultúrért és ifjúságügyekért felelős alpolgármester így gondolkodik, és nem azért áll ki, hogy tiltsa a drogokat, hanem pont az ellenkezőjéért. Nem akarjuk, hogy a kerület újra a kábítószerről legyen híres, egy felelős városvezető nem viselkedhet így. Szégyenletes, hogy Baranyi Krisztina polgármester nem határolódott el Döme törekvései­től – mondta a Magyar Nemzetnek Gyurákovics Andrea. Hozzátette: az elmúlt években azért küzdöttek, hogy Ferencváros megtisztuljon a szerhasználóktól.

