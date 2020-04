MSZP: Müller Cecília megfutamodott, Karácsony Gergely "derekasan helyt állt"

2020. április 29. 11:39

Müller Cecília országos tisztifőorvos megfutamodott, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pedig el sem ment az Országgyűlés népjóléti bizottságának keddi ülésére - közölte a testület szocialista elnöke szerdán.

Korózs Lajos az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatón azt mondta, a társadalomnak, az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozóknak elfogyott a türelme és a bizalma a miniszter iránt.

Az egészségügyi vezetés elárulta az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozókat azzal, hogy nem biztosított számukra megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelést, azzal, hogy titkolják, hány dolgozó fertőződött meg - tette hozzá.

Közölte: Kásler Miklós kerüli a nyilvánosságot, bujkál az újságírók elől, nem válaszol a parlamenti képviselők kérdésére és levélben szólítja fel a kórházigazgatókat arra, hogy semmilyen információt ne adjanak ki országgyűlési képviselőknek.

Korózs Lajos a népjóléti bizottság keddi, hét és félórás üléséről elmondta azt is, tájékozódtak a fővárosi járványhelyzetről és Karácsony Gergely főpolgármester "derekasan helyt állt", dokumentumokat mutatott arról, hogy a kormányhivatal arról tájékoztatta, neki mint fenntartónak nincs feladata a járvánnyal kapcsolatban.

Hozzátette: az országos járványhelyzettel foglalkozó napirendi pont után Müller Cecília távozott a bizottság üléséről, holott a fővárosi járványhelyzetről is várták volna a tájékoztatását.

A tisztifőorvos a napirend tárgyalásakor levélben közölte, azért nem tud részt venni az ülésen, mert vizsgálat folyik a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban - mondta.

Korózs Lajos azt kérte, a kormány folyamatosan biztosítsa a szociális ágazatban dolgozóknak is a védőfelszerelést, valamint hogy a bentlakásos otthonokban élőket és az ott dolgozókat is teszteljék. A szociális ágazatban dolgozókat elsőbbséggel teszteljék koronavírusra, valamint vezessenek be számukra veszélyességi pótlékot a járvány idejére - sorolta javaslatait.

Kitért arra is, hogy a bizottság fideszes többsége leszavazta az MSZP javaslatait a többi között az álláskeresési járadék időtartamának növelésére, valamint arról, hogy a szociális dolgozókra is vonatkozzon az egészségügyi bértábla.

MTI