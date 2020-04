Koronavírus - Szlovénia is fokozatosan enyhít a korlátozásokon

2020. április 29. 17:19

A szomszédos Horvátország után Szlovénia is fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon: szigorú intézkedések mellett szerdától kinyithattak a könyvtárak, múzeumok és galériák, hétfőtől a fodrász- és kozmetikai szalonok, valamint azok a vendéglátóhelyek, amelyek rendelkeznek terasszal - ismertette a kormány döntését Jelko Kacin kormányszóvivő a válságkabinet szerdai sajtótájékoztatóján.

A kormányülésen kedd késő este elfogadott rendelet szerint szerdától megkezdhették működésüket a múzeumok, galériák és könyvtárak. Mindazonáltal a szlovén lapok szerint erről az említett intézmények a sajtóból értesültek, ezért egy éjszaka alatt nem tudtak felkészülni az újranyitásra. Szerdától dolgozhatnak a kéményseprők és ingatlanügynökségek is.

Május 4-től kinyithatnak azok a kávézók és éttermek, amelyek rendelkeznek terasszal vagy kerthelyiséggel, továbbá a kisiparosok, valamint a fodrász- és kozmetikai szalonok is.

A szóvivő kiemelte, hogy továbbra is érvényben marad a lakhelyelhagyási tilalom, vagyis senki sem hagyhatja el azt a járást vagy várost, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormány szerdán megvitatja a szabad mozgást korlátozó intézkedés feloldását.

Simona Kustec oktatási miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy május 11-től vagy egy későbbi időponttól az óvodák és általános iskolák is megkezdhessék működésüket. Ez azonban függ a járványügyi helyzettől és a szakemberek ajánlásaitól - hangsúlyozta.

A kormányszóvivő a keddi sajtótájékoztatón még arról beszélt, hogy Ljubljana a múlt hét elején indult átfogó szerológiai vizsgálat eredményéhez köti a járvány megfékezésére elfogadott korlátozások további enyhítését, leghamarabb május 12. után.

A legfrissebb adatok szerint Szlovéniában egy nap alatt tízzel - néggyel többel, mint egy nappal korábban -, 1418-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma.

Az elmúlt 24 órában három személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 89-ra nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 51 607 koronavírus-tesztet végeztek, és a diagnosztizált betegek közül 25-öt ápolnak intenzív osztályon.

Horvátországban 24 óra alatt 15-tel - héttel többel, mint egy nappal korábban -, 2062-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napban történt négy halálesettel 67-re nőtt a halálos áldozatok száma. A legtöbb fertőzést és három halálesetet is az egyik gócnak számító spliti idősotthonban regisztrálták. Az első fertőzés két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1288 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 19 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 34 476 koronavírus-tesztet végeztek.

Andrej Plenkovic kormányfő szerdán ismertette a kormány első gazdaságélénkítő csomagjának eredményét, amely a munkahelyek megtartását célozza. Mint mondta, az állam a márciusi hónapra 1,5 milliárd kuna (70,3 milliárd forint) támogatást utalt 84 ezer vállalatnak. Így 485 ezer dolgozónak fizette ki a minimálbér összegét, 3200 kunát (152 ezer forint). A mikro-, kis- és közepes vállalatok dolgozói, akik a válság miatt kiesnek a munkából, áprilisban és májusban 4000 kuna (190 ezer forint) havi fizetést kapnak az államtól. A támogatások feltétele, hogy a munkáltatók meghatározott ideig a járvány után sem bocsáthatják el az alkalmazottaikat.

MTI