A koronavírus-járvány miatt tovább éleződtek az Európai Uniót feszítő ellentétek

2020. április 30. 11:14

A koronavírus-járvány tovább mélyítette azokat az árkokat, amelyek kelet és nyugat, észak és dél, liberálisok és konzervatívok, bevándorláspártiak és migránsellensek, föderalisták és a nemzetállamokat előtérbe helyezők között húzódtak.

Sokan mondják, hogy a koronavírus-járvány után nem lesz ugyanolyan a világ, mint amilyen korábban volt. A kérdés csupán az, hogy ha nem lesz olyan, akkor milyen lesz, másfajta kapcsolatok alakulnak ki az emberek és az országok között?

Tény, hogy a koronavírus-járvány rávilágított a globalizáció árnyoldalára. A járvány kezdetén az országoknak napokig szembe kellett nézniük a védekezéshez szükséges eszközök hiányáva, nem volt elég lélegeztetőgép, fertőtlenítőszer, mert ezeket a világ távoli pontjain gyártják.

Hallottunk hírt arról, hogy a kínai repülőtereken a különböző országok ügynökei egymás elől szerzik meg a megrendelt védőfelszereléseket. Emellett megtörtént az is, hogy az egyik nyugat-európai ország einstandolta például Magyarország és Ausztria egészségügyi felszerelését.

Az Európai Unióban a szolidaritás először akkor jött szóba, amikor a németek a feketén foglalkoztatott lengyel munkások „szívtelenségét” ecsetelték, akik a járvány idején hazamentek, és nem maradtak, akik ápolták volna az idős német betegeket.

A koronavírus-járvány kiélezte az országok közötti ellentétet

A fenti példákból is látszik, hogy a koronavírus-járvány az Európai Unióban tovább mélyítette azokat az árkokat, amelyek kelet és nyugat, észak és dél, liberálisok és konzervatívok, bevándorláspártiak és migránsellensek, föderalisták és a nemzetállamokat előtérbe helyezők között húzódtak.

Fricz Tamás politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, úgy látja, hogy a válsághelyzetek, illetve a különleges helyeztek kiélezik azokat az ellentéteket, amelyek egyébként léteznek a különböző nemzetközi szervezetekben, országokon belül, politikai, ideológiai, kulturális irányzatok között. Jelenleg a koronavírus-járvány miatt tovább éleződtek azok a koncepcionális, ideológiai kérdések, amelyek eddig is megosztották az Európai Uniót.

Hozzátette, fontos azonban észrevenni azt, hogy a nemzetállamok szintjén, illetve alacsonyabb szinteken, például a családok szintjén érzékelhető egy igen jól működő lokális összefogás, szolidaritás.

A válságra adott válaszok egyértelműen nemzeti válaszok

Fricz Tamás úgy véli a járvány meg fogja mutatni, hogy a leginkább működőképes közösségi forma az a nemzetállam. Ez már abból is előre vetíthető, hogy az egyes tagországok sokkal gyorsabban és hatékonyabban reagáltak a járványhelyzetre, mint az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság. Hozzátette, ez talán azzal is magyarázható, hogy az unió döntéshozatali mechanizmusa sokkal bonyolultabb, sokkal lassabb, illetve bizonyos értelemben nincs is meg a jogosultsága arra, hogy intézkedjen ezekben a helyzetekben.

Galló Béla, a XXI. Század Intézet tudományos főmunkatársa emlékeztetett arra, hogy a legutolsó európai parlamenti választáson már megindultak olyan folyamatok, amelyek azt mutatták, hogy a szuverenisták teret nyertek az unión belül, ha nem is olyan mértékben, mint ahogy elképzelték.

Úgy gondolja, a koronavírus-járvány kezelése a nemzetállami kompetenciák erősödését fogja eredményezni mind gyakorlati, mind pedig elméleti értelemben. Azonban a föderalisták a kezdeti ijedség, megtorpanás után, amit a koronavírus-járvány okozott, hamar magukhoz tértek. „Az elmúlt napokban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is állást foglalt” – mondta Galló Béla. Hozzátette, az a Von der Leyen, akit megválasztása idején semlegesnek tekintettek a szuverenista-föderalista csatában, egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, jelenleg egy nagy szívre lenne szüksége az Európai Uniónak a sok kis szív helyett. „Ezzel a kijelentésével egyértelműen a föderalisták mellett tette le a voksát” – mondta Galló Béla.

A szuverenista-föderalista csata is még inkább ki fog éleződni

Fricz Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra is azok az országok, azok a politikusok állnak ki és érvelnek a föderalizmus mellett, akik a koronavírus-járvány előtt is a föderalisták táborát erősítették. Hozzátette, ezek a politikusok jelenleg sokkal nagyobb intenzitással beszélnek a témáról, és gyűjtik azokat az érveket és álérveket, amelyek az Egyesült Európai Államok létrehozásának elve mellett szólnak.

Úgy látja, a szuverenista-föderalista csata a járványhelyzet következtében még inkább ki fog éleződni, de egyelőre nem történt még fordulat. Hozzátette, 2020 még számos változást fog eredményezni Magyarországon és külföldön a politikai életben is.

Emellett a változásokat a novemberi Amerikai Egyesült Államok elnökválasztásának eredménye, illetve Olaszország helyzete is tovább fogja alakítani.

hirado.hu - Kossuth Rádió