Migrációs szigort hirdetett az Európai Néppárt

2020. április 30. 13:58

Az Európai Néppárt (EPP) migrációs álláspontjában sikerült megvédeni a magyar szempontokat. A dokumentum az erős határvédelemre, a harmadik országokkal való szoros együttműködésre és a származási országok megsegítésére szólít fel – így reagált Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő, miután a néppárt európai parlamenti frakciója szerda este megállapodott a migrációs és menekültügyi álláspontjáról.

Az időközben nyilvánosságra hozott dokumentumban azt írják: kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek a területükön tartózkodókról, illetve az onnan távozni kényszerülőkről. – Az Európai Uniónak a tagállamokkal együtt kell döntenie arról, hogy ki jogosult védelemre Európában – írják, rögzítve azt is: elfogadhatatlan a kontinensre történő, szabályozatlan beáramlás. Visszaköszön egy másik, korábban szintén magyarok által hangoztatott érv is, miszerint a migráció kezelésekor a vírushelyzetet is figyelembe kell venni. – Az EU-nak készen kell állnia a járvány egy újabb hullámának kezelésére. Eszerint a külső határokon történő egészségügyi átvilágításra, izoláció elrendelésére, a bizonyítottan fertőzöttek elszállítására és egyéb megelőző intézkedésekre lehet szükség – írják.

Az EPP frakció szerint kiemelt jelentőséggel bír az unió külső határainak a védelme, az EU-nak pedig a származási és tranzitországokkal egyaránt együtt kell működnie a csempészhálózatok felszámolása érdekében. A néppárti képviselők szerint a menedékjogi eljárásokat a jövőben az unió határain kívül kellene folytatni: az érkezők a külső határokon, az ott felállított tranzitzónákban vagy a partraszállási platformokon nyújtanák be a kérelmet, amit a hatóságok helyben bírálnának el. Az EPP elveti a kötelező befogadás – kvóták – tervét is : mint írják, a bevándorlók áthelyezésében részt nem vevő tagállamoknak másképp, jelentős hozzájárulással kell bizonyítaniuk a szolidaritásukat.

„Több hónapnyi nehéz munkával sikerült elérni, hogy a papír sok eleme az évek óta hangoztatott magyar álláspontot tükrözze. Ugyanakkor, korántsem dőlhetünk hátra. A dokumentum vitája során egyértelműen látszott, hogy az Európai Néppártban továbbra is jelen vagy egy erősen bevándorláspárti csoportosulás is, akik most is a bevándorlók kötelező elosztását szerették volna áterőltetni a frakción, illetve a teljes álláspontot szerették volna ilyen irányba elvinni. Nem meglepő módon nagy átfedést mutat ez a csoport azokkal, akik a Néppárton belül Magyarországot szokták kritizálni. Folyamatosan, éberen kell figyelni, nehogy a későbbi tárgyalások során bármely, a bevándorlók kötelező elosztását szorgalmazó javaslat elfogadásra kerüljön.” – értékelte a fejleményeket Hidvéghi Balázs csütörtökön kiadott közleményében.

Az EPP álláspontja annak margóján vált nyilvánossá, hogy az Európai Bizottság már javában dolgozik az unió migrációs reformján. Utóbbit a járványhelyzet jócskán késlelteti. Ursula von der Leyen eredetileg márciusi bejelentést tervezett, majd húsvét utánra tolták az új irányvonalak ismertetését. Ylva Johansson belügyi biztos a héten az Európai Parlamentben azt mondta: hamarosan már tényleg lerántják a leplet a migrációs reformról, a bizottság már az utolsó simításokat végzi. Von der Leyen korábban arra tett ígéretet, hogy az EU csökkenteni fogja a külső határokon fekvő országokra nehezedő nyomást, méghozzá úgy, hogy az egyének nemzetközi védelemhez való joga nem sérül. – Európa határai zárva vannak – ezt az elnöknő már azután mondta, hogy március elején Törökország megnyitotta a menekültcsapot és a török-görög határ térségét ellepték a bevándorlók.

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu