Országos kórházfőparancsnok-helyettes: áttörés a koronavírus-tesztelésben

2020. május 1. 09:09

Magyarországon elsőként a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban indult el az a koronavírus teszt, amely 99,5 százalékos pontossággal kimutatja a lezajlott Covid-19 fertőzést - közölte Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes pénteken az MTI-vel.

Közleményében azt írta: nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint az antitest gyorstesztek többsége csak nagyon korlátozottan, vagy egyáltalán nem használható a koronavírus-fertőzés jelenléte, vagy az abból való felépülés kimutatására. A napokban elkészült hazai vizsgálati eredmények szerint a bevizsgált, két különböző típusú, Magyarországra nagy tételben beszállított koronavírus gyorsteszt a ténylegesen pozitív esetek mindössze 30 százalékát mutatta ki.



Az új teszt, amely az amerikai (FDA) és az európai (CE IVD) hatóságok engedélyét nemrégiben kapta meg, 100 százalékos szenzitivitással és 99,5 százalékos pontossággal igazolja, hogy a tesztelt alany korábban átesett-e a Covid-19 fertőzésen.



Magyarországon az elsők között történt meg az új fejlesztésű teszt európai bevezetése. A Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban, az első körben a dolgozókat szűrik a teszttel.



Bedros J. Róbert hozzátette: a már lezajlott fertőzést és feltehetően a védettséget igazoló SARS-CoV-2 IgG Assay teszt alkalmazásának nemcsak egészségügyi, járványügyi, hanem a gazdasági vonatkozásai is jelentősek lehetnek.



A hatékony védekezéshez szükséges döntések a pontos megbetegedési adatok tükrében hozhatók meg felelőséggel. Az ezzel kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a gyártó cég tömeggyártásra alkalmas gyártókapacitást hozott létre, illetve a szerológiai tesztek egész sorozatának piaci bevezetését végzi el a következő hónapokban - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a fertőzést okozó vírus RNS-ének aktuális jelenlétét nagy biztonsággal kimutató, de speciális felszerelést és szakértelmet kívánó molekuláris biológiai PCR alapú tesztek mellett egyre nagyobb igény mutatkozik a lezajlott betegséget és a lehetséges védettséget is igazoló, egyszerűbben kivitelezhető szerológiai teszt iránt. A tesztek fejlesztése sok időt és komoly technológiai hátteret igényelt, mivel elvárás volt, hogy kizárólag a keresett vírusra adott immunválasz során termelődött antitestekkel mutasson pozitivitást, viszont azok jelenlétében mindig.



A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház után várhatóan a közeljövőben több hazai intézmény is megkezdi majd az új típusú koronavírus tesztelést - közölte az országos kórházfőparancsnok-helyettes.



