SZNTH: egyre több fiatal használja jogszerűen az online tartalmakat

2020. május 1. 10:42

Egyre több fiatal használ jogszerű online forrásokat a digitális tartalmak eléréséhez - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pénteken az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) legfrissebb, a 18 és 26 év közötti korosztály digitális tartalmakkal kapcsolatos szokásait vizsgáló felmérése szerint a streaming szolgáltatások elterjedésével visszaszorultak az illegális letöltések. 2017-hez képest az illegális letöltések aránya 64 százalékról 43 százalékra csökkent.



A felmérésből az is kiderült, hogy megnégyszereződött (16 százalék) azok száma, akik semmilyen illegális módon nem töltenek le online tartalmakat. A kutatás szerint a kalózkodók főleg az egyszerű és gyors hozzáférés miatt töltenek le illegálisan tartalmakat (78 százalék), de az ingyenesség is szerepel a motiváló tényezők között (75 százalék).



A fiatalok körében még mindig a Youtube számít a zenehallgatás legelterjedtebb platformjának (a hazai válaszadók 88 százalékának ez a zenehallgatás fő felülete), de egyre elterjedtebbek a különböző streaming oldalak is. A válaszadók 31 százaléka használja ezeket, közülük 82 százalék a Spotify-t. A kutatás szerint körükben az átlagnál 14 százalékkal kevesebb az illegális letöltők aránya.



A filmeknél 2017-ben a fiatal felnőttek 64 százaléka választotta az illegális letöltést, ami 2020-ra 45 százalékra esett. A különböző ingyenes streaming platformok használata is visszaszorulóban van, arányuk 8 százalékponttal 44 százalékra csökkent, míg az előfizetéses szolgáltatásokat használók aránya 19 százalékról 34 százalékra emelkedett.



A HENT 2020-as kutatása a koronavírus-járvány hatásait is vizsgálta. A tanulmányból kiderült, hogy a pandémia következtében általánosan megnőtt az internet használat: a válaszadók több mint egyharmada (35 százaléka) arról nyilatkozott, hogy jelentősen több hírt olvas, mint korábban, 63 százalékuk pedig a tanuláshoz használta többet az online forrásokat.



A vizsgált korosztály 24 százaléka számolt be arról, hogy kevesebbet vásárolt online, 51 százaléka ugyanannyit, mint korábban. A fiatal felnőttek 56 százaléka jelezte, hogy több filmet nézett, 43 százalékuk pedig, hogy több zenét hallgatott az elmúlt időszakban.

MTI