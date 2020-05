Origo: a higiénia és az orvos hiánya okozhatott-e halált a Pesti úti otthonban?

2020. május 1. 11:30

Az Origo Karácsony Gergely főpolgármestert kérdezte a Pesti úti idősek otthonában történtekről, például arról, hogy miért nem ment el egyszer sem a koronavírus-járvánnyal sújtott otthonba, és okozhatta-e a higiénia és az orvoshiány emberek halálát az otthonban, választ azonban nem kapott kérdéseire.

Védőruhába öltözött katonák ruházatát fertőtlenítik a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában 2020. április 17-én. Ezen a napon befejeződött a fertőtlenítés az intézményben, ahol több mint kétszáz koronavírus-fertőzöttet találtak, tizennyolcan meghaltak. Kép: Botár Gergely/kormany.hu

A hírportál pénteken megjelent cikkében hangsúlyozta, "amíg a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor az elmúlt hetekben sorra látogatta a kórházakat, akár az ország legtávolabbi pontjain is, Karácsony Gergely főpolgármester a pesti XVII. kerületig nem volt képes elmenni, hogy megnézze, legalább egyszer, mi van az idősotthonban".



"Nem nehéz megállapítani: Karácsony Gergelyt egyáltalán nem érdekli, hogy vannak ezek az idős emberek, nem akarja személyesen megnézni azt az otthont, ahol már 34 ember halt meg koronavírusban" - olvasható a cikkben.



Az Origó emlékeztetett, hozzátartozók nyilatkozataiból beszámoló sajtóhírek szerint embertelen viszonyok vannak az idősotthonban. November óta nincs orvos a fővárosi fenntartású intézményben, amelyből a tavalyi önkormányzati választás után kirúgták a főnővért, akit mindenki kedvelt, az ápolókat is lecserélték, az idős emberekkel nem foglalkoztak, nem fürdették őket, nagy részük rühes volt, többen így kerültek kórházba, sőt, volt, hogy külsérelmi nyomok voltak rajtuk - fejtették ki.



A portál tizenkét kérdéssel fordult a főpolgármesterhez, amelyek közül az első az volt: mivel magyarázzák, hogy az otthonban tavaly novemberben az ápolók eltűntek, lecserélték a főnővért, és orvossal többé nem tudtak az intézetben beszélni a gondozottak rokonai.



Az Origo arra is választ vár, igaz-e, hogy novembertől jelentősen romlott az ellátás az idősek otthonában és azóta "iszonyatos kosz van az intézményben".

MTI