Méltóságteljes munkát szorgalmazott Ferenc pápa a munka ünnepén

2020. május 1. 13:10

Munkalehetőséget, de méltóságteljes munkavégzést és nem "rabszolgamunkát" szorgalmazott mindenki számára Ferenc pápa május 1-jén, munkás Szent József egyházi ünnepnapján.

Ferenc pápa - Vatican Media

A vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában pénteken bemutatott misén Ferenc pápa a dolgozókért imádkozott annak érdekében, hogy "senki se maradjon munka nélkül, és mindenki igazságos bérezésben részesüljön, anélkül, hogy le kellene mondania a munka méltóságáról és a pihenés szépségéről".



Az egyházfő az ember hivatásának nevezte a munkavégzést, amellyel alkotni képes, valamint fenntarthatja családját is. "Az ember alkotó és munkájával alkot (..) jót és szépet" - mondta a pápa, hangsúlyozva, hogy a munka ezzel együtt az embernek méltóságot is ad.



Egy munka és bevétel nélkül maradt családapa példáját idézte, aki a szegénykonyhán azt mondta, nem kenyeret kér, hanem lehetőséget arra, hogy maga keresse meg ugyanezt.



"A munka méltósága sajnos el van taposva (...) ma is sokan rabszolgaként dolgoznak, akiktől elvették a munka szabadságát" - jelentette ki Ferenc pápa, azokra utalva, akik "a túlélésért dolgoznak, kényszermunkát végeznek, igazságtalan körülmények között, rosszul vannak fizetve". A pápa a napi munkából élőket említette, akiket "minimális bérért nem nyolc, hanem tizenkettő, akár napi tizennnégy órán át dolgoztatsz" - fordult egy képzeletbeli munkaadóhoz. A társadalombiztosítás és nyugdíj nélküli bejárónőket is említette.



"Ez nemcsak Ázsiában történik így, hanem itt, hozzánk közel is"- hangoztatta. Úgy vélte, a mai munka világa "diktátor - rabszolga" kapcsolatra süllyedhet.



Ellenpéldaként azokat a vállalkozókat hozta fel, akik dolgozóikról gyermekként gondoskodnak. Akik úgy gondolják, hogy ha valakit elbocsátanak, az olyan mintha saját magukkal tennék ugyanezt.



Ferenc pápa azt kérte a munkások védőszentjeként tisztelt Szent Józseftől, "segítsen küzdeni a munka méltóságáért, azért, hogy mindenkinek legyen munkája, és méltóságteljes legyen. Ne rabszolgamunka".



MTI