Világbajnok szélsőt szerződtetne a Betis a Chelsea-ből

2020. május 1. 13:19

A Real Betis szerződtetné a Chelsea világ- és Európa-bajnok labdarúgóját, Pedrót.

Pedro - estadiodeportivo.com

A sevillai Estadio Deportivo weboldalának beszámolója kiemelte: a július végén már 33. születésnapját ünneplő spanyol játékos kontraktusa június végén lejár, és nem is marad Londonban az idényt követően.



A korábban a Barcelonával számos trófeát begyűjtő Pedro 2015 óta erősíti a Chelsea-t, amellyel bajnokságot, FA Kupát és Európa-ligát is nyert.



Betis 27 forduló után 33 ponttal a 12. a koronavírus-járvány miatt félbeszakított pontvadászatban, 12 ponttal lemaradva a 6., még európai kupaszereplést érő pozícióban álló Atlético Madrid mögött. Így az andalúz gárda valószínűleg a La Liga folytatása esetén sem lenne harcban a nemzetközi kupaporondért.



Pedro 2010-ben világbajnokságot, két évvel később Európa-bajnokságot nyert a spanyol válogatott tagjaként, a nemzeti csapatban 65 fellépése alatt 17-szer talált a kapuba.



Az Estadio Deportivo értesülései szerint a kétszeres kontinensbajnok, ugyancsak vb-győztes David Silva is a Betis célkeresztjében van. A 34 esztendős támadó középpályásnak a Manchester Citynél jár le a szerződése.



MTI