Koronavírus: A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot is tehermentesíti

2020. május 1. 14:19

A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gion Gábor - magyarhirlap.hu

Gion Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a folyószámlahitelt és a hitelkártyahitelt a magas kamatok miatt lehetőleg törlesszék az ügyfelek.



Kitért arra, hogy a moratórium ellenére a lakosság 40 százaléka és a vállalkozások 30 százaléka továbbra is fizeti a hiteleit, ami azt mutatja, hogy most sokkal erősebb a lakosság és a vállalkozások pénzügyi helyzete, mint a 2008-as válság idején volt.



Hozzátette: a lakosság megtakarítási rátája az éves jövedelem 12 százaléka, ami a legmagasabb arány az Európai Unió tagállamai között.



A kormányzat által bevezetett hiteltörlesztési moratórium világszinten is egyedülálló, mert nem csupán a igazolt krízishelyzetben lévők vehetik igénybe, hanem általános, továbbá az év végéig mentesít a hitelek törlesztése, alól, miközben a környező országokban ezt az intézkedést csupán 3 hónapra vezették be - mondta Gion Gábor.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedés a folyószámlahitelekre, illetve a hitelkártyákra is vonatkozik. Ugyanakkor azt ajánlotta, hogy ezeket a hiteleket a lehetőség szerint mindenki törlessze, mert e termékek kamata nagyon magas.



Ha valaki jelezte a bankjának, hogy a moratórium ellenére továbbra is törleszteni szeretne, ám később mégis nehéz helyzetbe kerül, bármikor igénybe veheti a moratóriumot - tette hozzá az államtitkár.

MTI