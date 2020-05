Nagyváradon leleplezték ifjabb Rimanóczy Kálmán építész egész alakos szobrát

2020. május 1. 14:41

Nagyváradon pénteken ünnepi ceremónia nélkül leleplezték ifjabb Rimanóczy Kálmán építésznek, a város több reprezentatív épülete tervezőjének az egész alakos szobrát - közölte az MTI-vel Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke.

A szobor még avatás előtt a Barátok templománál - denagy.hu/Bihari Margit

A politikus elmondta: már hónapokkal ezelőtt május elsejére, ifjabb Rimanóczy Kálmán születésének a 150. évfordulójára tervezték a szoboravatást, de a járványügyi korlátozások miatt le kellett mondaniuk az ünnepi ceremóniáról. Így pénteken Ilie Bolojan polgármesterrel ketten távolították el a leplet a szoborról és meg is koszorúzták a műalkotást.



Az életnagyságúnál nagyobb bronzszobor a nagyváradiak által Barátok templomaként ismert váradolaszi plébániatemplom előtti térre került. Alexandru Pasat szobrászművész alkotása délceg elegáns úriemberként mutatja be az építészt, akinek fontos szerepe volt Nagyvárad mai arculatának a kialakításában. A műalkotást interaktív szobornak szánják, talapzata alig emelkedik ki a járdaszintből, így bárki melléléphet, fényképet készíthet vele.



Az EMNP korábban közölte: a Rimanóczy-szobrot az önkormányzat rendelte meg és a munkálatok 400 ezer lejes (29,2 millió forintos) költségét is a város költségvetéséből finanszírozták. Zatykó Gyula a helyszínválasztást azzal indokolta, hogy a 42 évesen elhunyt Rimanóczy Kálmán földi maradványait a felszámolt olaszi temetőből a Barátok templomának alagsorában helyezték örök nyugalomra, magát a templomot pedig az építész tervei szerint alakították át, így nyerte el mai arculatát.



Ifjabb Rimanóczy Kálmán tervei alapján épült fel Nagyváradon a városháza, a pénzügyi igazgatóság palotája, a görögkatolikus püspöki palota, az ortodox püspökség jelenlegi székháza, a volt központi takarékpénztár épülete, a Moskovits-, a Rimanóczy- és az Apolló-palota, Debrecenben pedig az Első Takarékpénztár palotája.

MTI