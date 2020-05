Felszakadozó felhőzet, csapadék kelet felé húzódva, néhol széllökések

2020. május 1. 15:24

Várható időjárás az ország területén szombat estig: pénteken nyugat felől elkezd szakadozni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékzóna is fokozatosan kelet felé helyeződik át.

A Dunántúlon gomolyfelhők képződnek, amelyekből legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Az éjszaka első felében a keleti határszélen is megszűnnek a záporok, majd nyugat felől ismét befelhősödik az ég, és újabb hullámban számíthatunk záporokra, helyenként zivatarokra.



Szombaton az összefüggő felhőzet és a fokozatosan megszűnő csapadék kelet felé tevődik át, másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Délután északkeleten záporok, zivatarok pattanhatnak ki, de a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhat helyenként zápor. Az északnyugati szelet napközben élénk, néhol erős lökések kísérik, de szélerősödés zivatarok környezetében is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között alakul, az átmenetileg derült tájakon lesz hűvösebb az idő.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között valószínű.

MTI