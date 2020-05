György László: négy új hitel a Széchenyi Kártya Programban

2020. május 1. 16:35

A kiemelt ágazatokban akár 18 havi, de minden ágazatban legalább 9 havi munkabér fedezetét biztosíthatja a Széchenyi munkahelymegtartó hitel, amely mellé szabad felhasználású folyószámlahitelt is igényelhetnek a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként induló rendkívül alacsony kamatozású hitelek a magyarok munkahelyeinek megőrzését, a hazai vállalatoknál meglévő szaktudás megvédését szolgálják - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, pénteken az MTI-nek.

György László - mandiner.hu

A vállalkozások működésének fenntartása érdekében a Széchenyi kártya program négy, újonnan kifejlesztett hiteltermékkel bővül, amelyek célzott módon segítik elő a likviditáshoz való hozzáférést a mikro-, kis- és középvállalkozások számára" - jelentette be György László.



Az államtitkár hozzátette: a Széchenyi munkahelymegtartó hitel, a Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz, a Széchenyi likviditási hitel és a Széchenyi beruházási hitel plusz ügyfelek által érzékelt, nettó kamata mindössze 0,1-0,5 százalék között mozog.



A Széchenyi munkahelymegtartó hitel futamideje kettő év, az igényelhető hitelösszeg maximuma pedig 750 millió forint. Munkabér megelőlegezésre, személyi jellegű ráfordításokra, bármely egyéb személyi jellegű kifizetésre, juttatásra használható, legfeljebb a vállalkozás 9 havi, kiemelt ágazatban - ilyen pl. különösen az idegenforgalmi, a kulturális, a kiskereskedelmi, a közlekedési és az egészségügyi - pedig legfeljebb 18 havi bérköltségét fedezheti.



A hitel nettó kamata 0,1 százalék, kamatfizetésre azonban az idei év végéig türelmi idő áll rendelkezésre, a tőketörlesztés türelmi ideje pedig 9 hónap. A termék önállóan vagy a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusszal együtt igényelhető. "A lehetőség újabb komoly segítséget jelent a magyar vállalkozások számára munkaerejük megtartásához a Gazdaságvédelmi Akciótervben elindított munkahelyvédelmi bértámogatás és a munkaidőkeret rugalmasabbá tétele mellett" - hangsúlyozta György László.



A Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz hiteltermék kizárólag a Széchenyi munkahelymegtartó hitellel együtt igényelhető. A szabad felhasználású folyószámlahitel futamideje kettő év, a hitelt minden olyan vállalkozás is igényelheti, amelyet legkésőbb tavaly alapítottak. Az igényelhető hitelösszeg maximuma 100 millió forint, a vállalkozás által érzékelhető nettó kamat jelen termék esetében is 0,1 százalék. A kombinált hiteltermék együttes igénylése esetén maximum 40 százalékot kell kitennie a Széchenyi kártya folyószámlahitel plusz hitelterméknek - ismertette György László.



A Széchenyi Likviditási Hitel forgóeszközhitel futamideje 3 év, a hitelösszeg maximuma 250 millió forint, nettó kamata 0,2 százalék. A szabad felhasználású hitelt számla nélküli finanszírozással többek között forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatásra, és akár hitelkiváltásra igényelhetik a vállalkozások - mondta.



Tájékoztatása szerint a Széchenyi beruházási hitel plusz beruházási hitelcélokra, a kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés finanszírozására (utóbbi maximum 20 százalék erejéig), tárgyi eszköz beszerzésre, üzletrész vásárlásra (generációváltás elősegítésére), hitelkiváltásra is felhasználható a részletes termékszabályzatban foglaltak alapján. A beruházási hitel futamideje átmeneti jogcímen maximum 6 év, csekély összegű támogatásként nyújtva maximum 10 év. A hitelösszeg legfeljebb 1 milliárd forint, a vállalkozás által érzékelt kamat 0,5 százalék. A kamatfizetés türelmi ideje utóbbi két termék esetében szintén 2020 év vége, a tőketörlesztésé a likviditási hitel esetében 9 hónap, a beruházási hitel esetében pedig akár 24 hónap is lehet.



György László kifejtette: a gazdaságvédelmi akcióterv munkahelymegtartó és vállalkozás-finanszírozó hiteleinek fedezetét a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogram hajrá konstrukciója biztosítja.



A kkv-szektor hitelezésére szánt összesen ezerötszáz milliárd forintnyi olcsó és stabil forrás vonzó, nagyon alacsony kamatozású hitelkonstrukciókat tesz hozzáférhetővé a Széchenyi kártya program esetében is, a Széchenyi kártya program saját szabályai alapján, a megszokott közvetítői hálózaton keresztül. A magyar vállalkozások kilenc, a kiemelt szektorokban akár másfél évi munkabérrel megegyező összegű hitelt igényelhetnek dolgozóik bérfizetésére, így vészelve át azt az időszakot, amíg korábbi megrendelés-állományuk és árbevételük helyreáll - hangsúlyozta az államtitkár.



A hitelek a Széchenyi kártya programot bonyolító Kavosz Zrt-nél érhetőek el. Minden vállalkozás a számlavezető bankján keresztül férhet hozzá a program keretében biztosított hitelforrásokhoz. Azok a vállalkozók, akik elakadnának, kérdezzék Valit, a vállalkozói információs portált. A vali.ifka.hu hitelkeresőjén keresztül gyors és testreszabott válaszokat kaphatnak majd a vállalkozók a hitel-lehetőségekről - ismertette György László.

MTI