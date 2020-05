Hosszú Katinka is csatlakozott a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez

2020. május 1. 16:43

„Én is rengetegszer belehúztam úgy, hogy a magyar zászló volt az úszósapkámon" - fogalmazott a világklasszis sportoló. Hosszú Katinka is aláírta a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, amelynek célja, hogy az Európai Unió kiemelten támogassa azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területtől. A háromszor olimpiai bajnok úszó is aláírásra buzdít.

A háromszoros olimpiai bajnok magyar - Kép: MH/Purger Tamás

„Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi, magyarok összetartsunk, és csak azért mert ők a határon túl vannak, attól függetlenül ugyanúgy magyarok. Ők azóta is, mióta elszakadtak és határon túl kerültek, őrzik a kultúránkat és nagyon küzdenek azért, hogy a közösségeik megmaradjanak. Remélem, hogy összefogunk és ezt tovább tudjuk vinni, hogy így segítsünk nekik” - fogalmazott a háromszoros olimpiai bajnok úszó az Írdalá.hu Facebook-oldalán.

„Én is rengetegszer belehúztam úgy, hogy a magyar zászló volt az úszósapkámon, fogjunk össze, hajrá, magyarok, írjuk alá!” - buzdított mindenkit Hosszú.

Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult, és idén május 7-ig egymillió szignó szükséges legalább hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel, az Európai Bizottság közmeghallgatást tartson a témában.

A petíciót a nemzetiregiok.eu, és az irdala.hu weboldalon is alá lehet írni.

