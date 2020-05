Hatvan éves az ország egyetlen vidámparkja, május 9-én újranyitják

2020. május 1. 21:05

Hatvan évvel ezelőtt, 1960. május elsején nyitotta meg kapuit először a debreceni Nagyerdőben az akkori nevén Lúdas Matyi Vidámpark, amely társadalmi munkával épült meg a vele összevont állatkerttel együtt - közölte az intézmény igazgatója pénteken az MTI-vel.

Nagy Gergely Sándor hozzátette: az elmúlt évtizedekben látogatók generációi nőttek fel örök élményeket szerezve a vidámparkban, amely a régió egyik meghatározó turisztikai-, szabadidős- és szórakoztató intézményévé nőtte ki magát.



A vidámpark és az állatkert a járványhelyzet miatt március 17. óta zárva tart, de a járványügyi enyhítő rendelkezéseknek köszönhetően - a közegészségügyi intézkedések betartásával - az állatkert május 4-től fogad újra látogatókat, a vidámparkban pedig a jubileumi szezon május 9-én kezdődik - ismertette az igazgató.



Nagy Gergely Sándor közölte: a zárva tartás alatt alapos gépészeti karbantartást követően több játékelem külsőleg is megújult, hogy teljes pompájában köszöntse a szórakozni és kikapcsolódni vágyó nagyközönséget.



A nagy becsben őrzött ipartörténeti értékű lovasforgó békebeli paripái restaurálásukat követően újra régi pompájukban tündökölnek, de a családok egyik nagy kedvence, a kacsavonat is megszépülve várja visszatérő és új utasait. A kor elvárásainak megfelelően a vidámpark tavaly több kényelmi szolgáltatást is bevezetett: immár online is megvásárolható az állatkerti és a vidámparki belépő is, illetve a park teljes területét ingyenes látogatói wifi-hálózat fedi le.



Az idei szezonban sem lesz hiány újdonságokból: az akrobatikus mozgásformák iránt érdeklődők már a nyitóhétvégén is próbára tehetik magukat a park legújabb attrakcióján, a négyszemélyes bungee-trambulinon - tájékoztatott Nagy Gergely Sándor.



MTI