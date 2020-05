„99 százalék, hogy Kim Dzsong Un halott”

2020. május 1. 21:19

Hetek óta találgatja a nemzetközi sajtó, hogy vajon életben van-e az április közepe óta nyilvánosan nem mutatkozó észak-koreai vezető. Egyes sajtóhírek tudni vélik, Kim Dzsong Un szív- és érrendszeri beavatkozáson esett át, Dél-Korea azonban igyekezett lehűteni a kedélyeket a 36 éves diktátor halálhíréről szóló spekulációk kapcsán.

Legalábbis egészen mostanáig, egy a The Korean Times által idézett politikus, Ji Szeong Ho ugyanis most az állítja, „99 százalékig biztos abban, hogy Kim Dzsong Un halott”, Phenjan pedig ezt most hétvégén készül hivatalosan bejelenteni. Ji egyébként észak-koreai dezertőr, aki a nemrég, április közepén megrendezett dél-koreai választásokon mandátumot szerzett a parlamentben.

– Százszázalékos bizonyossággal nem állíthatom, de 99 százalék, hogy az észak-koreai vezető múlt hétvégén életét vesztette a kardiovaszkuláris műtéti beavatkozás után - fogalmazott a Ji a Yonhap hírügynökségnek. A The Korean Times megjegyzi: Ji nem fedte fel forrását, ezért állítását még mindig nem lehet teljes garanciának venni. A politikus szerint mindenesetre az észak-koreai vezető halálát eddig azért nem jelentették be, mert Phenjannak nagy fejtörést okoz az öröklési kérdés. Ji úgy gondolja, Kim húga, Kim Jo Dzsong tűnik a számos spekuláció közül a legvalószínűbb örökösnek.

Szöul hivatalos álláspontja ugyanakkor továbbra is az, hogy Kim jelenlegi viselkedésében, pontosabban az eltűnésében nincs semmi szokatlan. Előfordult korábban az is, hogy negyven napra eltűnt a nyilvánosság elől.

A tajvani hírszerzés (NSB) vezetője, Csiu Kuo-cseng csütörtökön azt közölte, tudomásuk szerint Kim Dzsong Un beteg, de további részletekkel nem szolgáltak ezzel kapcsolatban.

