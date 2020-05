Felszálltak az első újraindított járatok Ferihegyről

2020. május 1. 21:58

Felszálltak az első újraindított járatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről pénteken, az utasok betartották a biztonsági intézkedéseket - közölte a repülőtér üzemeltetője az MTI-vel.

Az első újraindított járatot a Wizz Air teljesítette Berlinbe, a személyzet felkészülten várta az utasokat, az ellenőrzés, beszállítás is gördülékeny volt - tudatta a Budapest Airport.



Az üzemeltető hangsúlyozta, minden megtesz annak érdekében, hogy az utasok és a dolgozók biztonságban legyenek a repülőtéren.



Ennek érdekében több intézkedést is hoztak: az utasok közötti megfelelő távolság megtartását padlómatricákkal és információs táblákkal egyaránt segítik. Emellett folyamatosan utántöltik a kézfertőtlenítőket, és gyakrabban végeznek fertőtlenítő takarítást. A személyzet azon tagjai, akik munkájukból adódóan nem tudják betartani a személyek közötti 1,5 méteres távolságot, kötelezően maszkot viselnek.



A Budapest Airport arra kéri az utazókat, hogy az önkiszolgáló poggyászfeladó rendszert használják és az online utasfelvételt részesítsék előnyben a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében.



A Wizz Air és a KLM múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen leállított.



A repülőtér üzemeltetője korábban azt közölte: áprilisban az utasforgalom 99,3 százaléka kiesett, a tavalyi napi 44 ezer utas helyett háromszáznál is kevesebben fordulnak meg a ferihegyi légikikötőben.



Az előrejelzések szerint a határok újbóli megnyitása után gazdasági és egészségügyi okok miatt lassú forgalomnövekedés várható, ezért a budapesti repülőtér utasforgalma valószínűleg sem idén, sem a következő két-három évben nem fogja elérni a korábban prognosztizált 17 milliót, sem pedig a tavaly regisztrált 16 milliót.



MTI