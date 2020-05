A Fehér Ház új szóvivője őszinteséget ígért első sajtótájékoztatóján

2020. május 1. 22:52

Első sajtótájékoztatóján, pénteken a Fehér Ház új szóvivője, Kayleigh McEnany őszinteséget ígért.

McEnany - yahoo.com

"Soha nem fogok hazudni, ezt megígérhetem" - fogalmazott McEnany. A 32 éves szóvivőnő ugyanakkor nem kötelezte el magát amellett, hogy naponta tart sajtókonferenciát a Fehér Házban.



McEnany az idén áprilisban Stephanie Grishamet váltotta a szóvivői poszton. Grisham 2019 júliusa óta volt az elnöki hivatal szóvivője, de soha nem tartott sajtóértekezletet. Korábban a first lady, Melania Trump kommunikációs vezetője volt, és áprilisban visszatért a first lady hivatalába. Az új szóvivő korábban a Fox televízió egyik producere volt, majd feltűnt a CNN hírtelevízióban is, ahol szakértőként rendszerint Donald Trump álláspontját védelmezte, 2017-ben pedig kinevezték a Republikánus Országos Bizottság (RNC - a párt vezető szerve) szóvivőjének. Amerikai politikai és sajtóberkekben rendkívül felkészült, harcias és szókimondó személyként tartják számon.



A pénteki "szűzbeszéd-konferencián" értelemszerűen a járvánnyal kapcsolatos kérdések voltak napirenden. Az egyik újságíró például Donald Trump azon korábbi Twitter-bejegyzéseit firtatta, amelyekben az amerikai elnök a michigani kormányzó ellen és Michigan újraindítása mellett tüntetőkkel rokonszenvezett. Sajtójelentések szerint egyes tüntetőknél fegyver is volt.



"Az elnök általában véve arra utalt, hogy ebben az országban az alkotmány biztosítja a jogot a tüntetéshez, s ezt mindnyájan sokra tartjuk" - fogalmazott McEnany. Leszögezte azonban, hogy "a tüntetés alkotmányos jog, de a törvényesség keretein belül. Az elnök mindenkit arra bátorít, hogy a törvény keretei között protestáljon, de egyúttal tartsa be a társadalmi elkülönülésre vonatkozó rendelkezéseket" - mondta az új szóvivő.

MTI