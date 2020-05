Hírszerzése óvatosabb Trumpnál

2020. május 2. 00:03

Továbbra sem lehet kijelenteni, hogy a koronavírus egy virológiai laborból szivárgott volna ki – erről adott ki közleményt az amerikai hírszerzés. Ez márpedig ellentmond a Peking szavahihetőségét megkérdőjelező és felelősségét hangsúlyozó washingtoni kommunikációnak, ami Donald Trump és az elnök titkosszolgálatai közötti újabb konfliktusra utal.

A koronavírus-járvány, illetve a vele érkező gazdasági károk egyre több embert érintenek, ami a közhangulatban is visszaköszön. A kijárási korlátozások feloldása mellett egyre gyakoribb a bűnbakkeresés, a növekvő frusztráció pedig a politikai kapcsolatokban is egyre mélyebb árkokat ás. Az Egyesült Államokban fokozza a helyzetet, hogy novemberben választásokat tartanak, Donald Trump elnök pedig mindent megtesz, hogy Kína felelősségét hangsúlyozza az eddig 64 ezer amerikai életet követelő kór terjedésében.

Washington retorikájának egyik központi eleme az az elmélet, amely szerint a koronavírus nem Vuhan piacteréről, hanem a közép-kínai városban található virológiai laboratóriumból származik. Bár ezt a verziót először a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA lebegtette meg a sajtónak, az amerikai hírszerzést összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság, a DNI most mégis cáfolta.

Csütörtökön közölt jelentésükben azt írják, az amerikai hírszerzés álláspontja a nemzetközi közösség széles körű tudományos konszenzusát tükrözi, vagyis a vírus nem laboratóriumi, hanem természetes körülmények között jött létre. Trump áprilisban már azt kérte Kínától, hogy engedélyezze egy amerikai szakértői csapat vizsgálatát a vuhani laboratóriumban; ehhez Nagy-Britannia és Ausztrália is csatlakozott. Bár a DNI megerősítette, továbbra is vizsgálatot folytatnak a vírus eredetének felderítésére, és elemzik, hogy a vírus nem egy kínai laboratóriumból szabadult-e ki véletlenül, a bejelentés nem javítja az angolszász országok pozícióját a járványügyi hidegháborúban.

Erre utal, hogy pár órával a nyilatkozat megjelenését követően Trump a nyilvánosság előtt kijelentette: látott kézzelfogható bizonyítékot a koronavírus és a vuhani laboratórium közötti kapcsolatra. Bár az elnök részletekről nem beszélt, azt azonban közölte, válaszlépésként büntetővámokat tervez bevezetni Kína ellen.

Amióta az ellentmondásos nyilatkozatok elhangoztak, a The New York Times és a CNN hírcsatorna is az elnök és az amerikai hírszerzés közötti konfliktusra hívta fel a figyelmet. Névtelenül nyilatkozó forrásaik egyöntetűen azt állították, hogy az elmúlt időszakban egyre nagyobb nyomás nehezedett az illetékes hivatalokra, hogy szerezzenek bizonyítékot a vuhani laboratórium biztonsági hiányosságairól, a vírus kiszivárgásáról. – Miközben a Fehér Ház és a külügyminisztérium is a hírszerzéstől követeli az elmélet igazolását szolgáló bizonyítékok előállítását, a hírszerzés egyértelművé tette: a vírus eredetét illetően egyelőre nem jutottak biztos következtetésre – számolt be róla a CNN.

Bár vezető hírben eddig nem foglalkoztak az elnök és titkosszolgálatainak újabb konfliktusáról, lehetett már olvasni arról, hogy a járvány feszültséget szült. Korábban a The Washington Post és a The Hill is írt arról, hogy az amerikai hírszerzés évek óta figyelmeztetett egy Ázsiából induló világjárványra. 2017-ben és 2018-ban közölt elemzésükben még azt is valószínűsíteni tudták, hogy egy új típusú koronavírus jelenik meg, amely a mostani kórhoz hasonlóan nagyon gyors terjedésre képes. Micah Zenko politológus a brit The Guardianben ezzel kapcsolatban megjegyzi: Trumpban erős a saját véleményébe vetett hite, amelyet a hírszerzési információk sem rendítenek meg.

