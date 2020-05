30 - Az LMP nyafogott egyet, hogy miért nem ünnepel

2020. május 2. 13:37

LMP: a kormány nem tette lehetővé az Országgyűlés megalakulásának közös megünneplését

Az LMP fontos évfordulónak tartja a rendszerváltás utáni első szabadon megválasztott Országgyűlés harminc évvel ezelőtti megalakulását, a közös megünneplését ugyanakkor a kormány nem tette lehetővé - mondta az ellenzéki párt frakcióvezetője szombaton, a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatón.

Keresztes László Lóránt a Facebookon is közvetített megszólalásában úgy fogalmazott, a szabadság, a szuverenitás és a demokrácia megvalósulásának évfordulója megérdemelte volna, hogy egy olyan nyilatkozat szülessen, amelyet valamennyi frakció támogatni tud.

Az LMP képviselőcsoportjának vezetője nagyon fontos értéknek nevezte a határon túl élő magyarokért való kiállást, amiben szerinte jó irányba mozdultak el az utóbbi időszakban, de még mindig nem teremtettek nemzeti konszenzust, hiszen olykor a kormánypártok és egyes ellenzékiek is pártpolitikai célokra használnak nemzetpolitikai kérdéseket.

Kiemelte továbbá, a kormány nem képviseli következetesen a nemzeti érdekeket, ezért a nemzeti önrendelkezést még most is súlyos kérdések fenyegetik, a rendszerváltást pedig akkor tekinthetnék befejezettnek, ha megvalósult volna az állambiztonsági múlt feltárása.

Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője a harminc évvel ezelőtt történtekről szólva azt mondta, mindenképpen önreflexiót várnának el azoktól, akik az első jobboldali kormány idején megakadályozták a jóvátételi törvény elfogadását.

Hangsúlyozta, fontos lett volna az is, hogy most egy olyan nyilatkozat szülessen, amely tükrözi a nemzeti minimumot. Ehhez az ellenzéket is be kellett volna vonni a nyilatkozat megírásába, enélkül ugyanis az csak az elmúlt harminc év "hideg polgárháborújának" a szimbolikus leképeződése lesz, amit csak a kormánypárti politikusok fogadnak el.

MTI