Koronavírus - Meghaladta a 11 ezret Ukrajnában a fertőzöttek száma

2020. május 2. 13:43

Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, szombatra egy nap alatt újabb 550 új fertőzéses esetet azonosítottak, és ezzel a betegek száma elérte a 11 411-et - közölte az egészségügyi minisztérium.

A koronavírus okozta Covid-19 betegségben elhunytak száma hét új esettel 279-re nőtt, míg eddig 1498-an gyógyultak fel.

Viktor Ljasko egészségügyi-miniszterhelyettes, országos tisztifőorvos a Facebookon közzétett bejegyzésében mindazonáltal hangsúlyozta: az országos karanténnak köszönhetően Ukrajnának sikerült elkerülnie az olaszországi helyzet megismétlődését, azt, hogy az orvosoknak választaniuk kelljen, melyik beteget lássák el. Kiemelte: a korlátozásokat azért kellett bevezetni, hogy az ukrán egészségügyi rendszer elbírjon a koronavírus-járvány okozta megterheléssel. Szavai szerint a csaknem két hónapja tartó karantén e tekintetben eredményes volt. Biztosított afelől, hogy jelenleg minden Covid-19 beteg megkapja a szükséges orvosi ellátást az országban, beleértve a súlyos eseteket is.

Ukrajnában március 12-étől vezették be az országos karantént, amelyet utána kétszer meghosszabbítottak, most május 11-éig van érvényben. Ez idő alatt előbb szigorítottak, majd később kissé könnyítettek a korlátozásokon. Jelenleg az országban egyebek mellett kötelező az arcmaszk viselése közterületen és nyilvános helyeken, legfeljebb két felnőtt ember lehet együtt az utcákon, illetve gyerekeket kísérhet, szabályozták, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak az üzletekben. Nem működnek a nagyvárosokban a metrók, leállították a települések közötti személyszállítást, a városi tömegközlekedést csak külön igazolvánnyal, egészségügyi alkalmazottak és más különösen fontos intézmények dolgozói vehetik igénybe. A múlt héten viszont újra engedélyezték a parkok és a közterek látogatását, valamint a napokban az élelmiszerpiacok is kinyithattak.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter pénteken ígéretet tett arra, hogy május 11-étől elkezdi a kormány fokozatosan feloldani a karantént. Szombati sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy koronavírusos betegeket gyógyító orvosoktól kap a tárcája jelzéseket, hogy nem kapták meg a nekik járó bérkiegészítést, holott a kormány elutalta az erre elkülönített összegeket a régióknak. Ígéretet tett arra, hogy haladéktalanul utánajár annak, mi okozza a kifizetések elmaradását.

Volodimir Zelenszkij elnök előző esti videóüzenetében úgyszintén megnyugtatta a lakosságot afelől, hogy május 11-től fokozatosan megkezdik a korlátozások feloldását, a gazdaság támogatására pedig több programot indítanak. Ez utóbbiakból kiemelte a kis- és középvállalkozások számára tervezett 3-5 százalékos hitelprogramot, amelyre 30 milliárd hrivnyát (359 milliárd forint) terveznek elkülöníteni, valamint egy 6 milliárd hrivnyás (72 milliárd forint) összeget a munkanélküliek támogatására.

MTI