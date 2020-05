Bánó fog felügyelni

2020. május 2. 14:51

Karácsony Gergely döntése értelmében a korrupciógyanús ügyekbe keveredett Gajda Péter tölti be a Fővárosi Közgyűlés ügyrendi, nemzetiségi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöki posztját. Szintén felelős pozíciót kapott a szocialista párt kedvenc újságírója, Bánó András is, aki a Budapesti Városüzemeltetési Holding felügyelőbizottsági tagja lett.

Gajda Péter, a korrupciógyanús ügyekkel összefüggésbe hozott kispesti szocialista polgármester tölti be a jövőben a Fővárosi Közgyűlés ügyrendi, nemzetiségi, összeférhetetlenségi és vagyon­nyilatkozat-ellenőrző bizottság elnöki pozícióját. A Horváth ­Csaba, ­Zugló MSZP-s polgármestere által kezdeményezett kinevezést támogatta Karácsony Gergely főpolgármester is. A kinevezés nem csak jobboldali körökben okozott megdöbbenést: Buzinkay György, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja Facebookon tiltakozott. – Arra kérjük Karácsony Gergelyt, hogy ameddig nem tisztázódik minden tekintetben kielégítően a kispesti önkormányzat körüli korrupciós helyzet, addig vonja vissza Gajda Péter kinevezését a bizottság éléről. Az MSZP-t pedig arra kérjük, hogy olyan személyt jelöljön a bizottság élére (addig is), aki minden együttműködő fél számára elfogadható – tolmácsolta pártja véleményét Buzinkay.

Mint ismert, Gajda Péter kispesti polgármester a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott hangfelvételek alapján több millió forintot fogadhatott el egy tisztázatlan ügyletből barátja és szövetségese, Lackner Csaba szavai szerint. A Magyar Nemzet kiderítette azt is, hogy a polgármester családi barátai egy fantomcégen keresztül szereztek meg két önkormányzati ingatlant a kerületben. Korábban Horváth Csaba a kinevezéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott lapunknak, hogy ezzel akarják kifejezni bizalmukat Gajda felé. Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa, főpolgármester-helyettes mindössze annyit közölt a kinevezés kapcsán a Magyar Nemzet kérdésére, hogy „az MSZP-t megillető helyekről az MSZP-nek kell döntenie”. Gajda Péter legújabb tisztségét korábban az MSZP-s Szaniszló Sándor látta el, de a XVIII. kerületi polgármester átlépett a DK-ba, ami miatt bizottsági elnöki székét is át kellett adnia.

A műsorvezető a városüzemeltetést ellenőrizheti Fotó: MTI/Kollányi Péter

A Budapesti Városüzemeltetési Holding felügyelőbizottsági tagjának nevezte ki Karácsony Bánó András egykori sportriportert, a szocialista párt kedvenc újságíróját. Bánó 1992-ben lett országosan ismert, amikor egy olyan hamisított felvételt mutatott be a köztelevízió Egyenleg című műsorában, amelyen állítólag az látható, ahogy Göncz Árpád köztársasági elnököt bőrfejűek fütyülték ki a Kossuth téren. Egy vizsgálat fényt derített a hamisításra, amely miatt Bánót kirúgták az MTV-ből, majd az MSZP–SZDSZ-kormány 1994-es hatalomra kerülésekor visszavették. A 2000-es években is dolgozott a köztelevíziónál, majd az ATV-hez igazolt, az utóbbi években pedig egy XIII. kerületi helyi tévénél vezetett műsort Bolgár Györggyel.

A szocialista holdudvar korábbi embereinek kinevezése már szokássá vált Karácsony Gergelynél. Legutóbb Rusznák Imrét tette a nagybani piac igazgatósági tagjává, akinek a neve a fővárosi parkolási mutyik kapcsán vált ismertté. Felelős pozícióba tértek vissza Gyurcsány Ferenc régi emberei is, mint például Draskovics Tibor és Gál J. Zoltán is.

magyarnemzet.hu