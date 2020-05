Koronavírus: magyarok a járvány alatt Amerikában

2020. május 3. 23:14

Csendes forgalmú manhattani utca New Yorkban a koronavírus-járvány idején. (Fotó: MTI/AP/Mark Lennihan)

Kevés maszk, kevés teszt, kevés védőfelszerelés - magyarok beszámolója a koronavírus-járvány ideje alatti életről az Egyesült Államokban.

Los Angelesben kevésbé drámai módon, New Yorkban azonban jóval nehezebben élik meg a járványt az emberek, a fegyelmezettség, a korlátozó intézkedések betartását viszont mindenütt komolyan veszik.

„Ami a magyar közösséget illeti, nem tudok róla, hogy megbetegedett volna valaki” – mondta el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnöke.

Pereházy Miklós évtizedek óta él a városban, amely környékén nagyjából 400 magyar tartja egymással a kapcsolatot. Kalifornia államban ahol mintegy 120 ezer magyar él, jellemzően nagyon fegyelmezettek az emberek.

„Nagyon sokan az otthoni irodáinkból dolgozunk, a boltokba csak ellenőrzött létszámban lehet belépni, egymástól megfelelő távolságot kell tartani és ezeket a szabályokat be is tartják az emberek.A magyar közösség rendkívüli fegyelmezett, bár nyilvánvaló hogy New Yorkhoz képest könnyebb helyzetben vagyunk” – tette hozzá Pereházy Miklós.

„Kevés maszk, kevés teszt, kevés védőfelszerelés van. Az emberek félnek, és igyekeznek együtt működni, az itt élők zöme otthon marad, és betartja az előírt szabályokat” – mondta Nagy Ildikó.

A New York-i Magyar Ház igazgatója szerint a legnehezebben megélt intézkedés az iskolák bezárása volt: „Több mint egymillió gyermek jár állami iskolákba, közülük mintegy 30 ezren hajléktalanszállókon, közterületeken, utcán laknak, az iskolák jelentik az egyetlen olyan helyet, ahol enni kapnak ezek a gyermekek”.

Nagy Ildikó a járvánnyal kapcsolatban egy másik, az USA-ra jellemző dologra is felhívta a figyelmet: bár a koronavírus-járvány miatti pánik első hulláma már az USA-ban is elült, de több államban ennek ellenére nem hagyott alább a fegyvervásárlási láz.

„Újsághírek szerint márciusban körülbelül kétmillió fegyvert adtak el. A fegyverboltok létfontosságú üzletekké lettek nyilvánítva, így nyitva tarthatnak. Sok elemző szerint ilyen helyzetben ez általánosan jellemző reakció, többek között azért, mert az ilyen helyzetek során esetlegesen kibontakozó gazdasági-társadalmi-politikai instabilitás fegyvervásárlási szigorításokat hozhat, ezért mindenki gyorsan bevásárol” – tette hozzá a New York-i Magyar Ház igazgatója.

hirado.hu - Kossuth Rádió