Vidéken újraindul az élet hétfőtől

2020. május 4. 01:04

Hétfőtől új szakaszba lép a koronavírus-járvány elleni védekezés, vasárnap éjféltől több korlátozást is feloldanak, de csak vidéken, Budapesten és Pest megyében minden szigorítás marad, mivel továbbra is ott van a legtöbb fertőzött. Az ország többi részén viszont újra megnyithatnak a kávézók, az éttermek, a büfék és a presszók teraszai, de a vendéglátóegység helyiségeiben továbbra is csak az dolgozók tartózkodhatnak.

Drávainé Schneider Gabriella, a soproni Hoffer Cukrászda vezetője az M1 Híradónak elmondta: „Az egész családnak ez az élete, a cukrászműhely, illetve a cukrászda. Úgyhogy mi visszakaptuk az életünket igazából”.

Hétfőtől időkorlátozás nélkül nyithatnak ki az üzletek is vidéken, vagyis nem kell bezárniuk 15 órakor.

A 1,5 méteres távolságot viszont mindenhol meg kell tartani, illetve reggel kilenc óra és dél között továbbra is csak a 65 év felettiek vásárolhatnak. „Hétfőtől mindenki köteles üzletben történő vásárlás, és tömegközlekedési eszközön való utazás során szájat és orrot eltakaró eszközt viselni, ilyen eszköznek kell tekinteni az orvosi maszkot, a sálat, a kendőt” – mondta Kiss Róbert alezredes az Operatív Törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Kinyithatnak a múzeumok és az állatkertek is, de itt is előfordulnak korlátozások, a Gyöngyösi Állatkertben például a kisállat simogató és a hüllőház továbbra sem lesz látogatható. „A látványetetéseink, a szakvezetéseink, ami egy állatkert életében folyamatosak, ezek még szünetelni fognak a tömeg elkerülése érdekében” – mondta Barcai Henrietta, az állatkert ügyvezető igazgatója.

Korlátozások nélkül lehet igénybe venni hétfőtől a szolgáltatásokat is, ismét lehet esküvőket és temetéseket tartani és újra rendezhetnek sporteseményeket is, de nézők nélkül, edzeni sem lesz tilos. Solt Edit, a Fitnexx Pécs tulajdonosa, edző elmondta, amellett, hogy lefertőtlenítettek minden egyes eszközt, újragondolták a csoportos órákat is: kint és bent is lehet majd mozogni. „Lenne lehetőségünk 60-70 ember mozgatására, ehhez képest most 20 ember fogadunk majd egyszerre, kettő vagy három teremben, hogy be tudjuk tartani a biztonságos előírásokat” – tette hozzá.

Feltételek sorával ugyan, de hétfőtől újra látogathatók a templomok is. A debreceni székesegyházba például csak maszkban lehet majd belépni, egy padsorban csak hárman ülhetnek, a 65 évnél idősebbektől viszont továbbra is azt kérik, hogy az interneten kövessék a miséket. Törő András püspöki titkár kiemelte: a templomba érkezéskor fontos, hogy fertőtlenítsük a kezünket, illetve hozzunk magunkkal fertőtlenítőszert, utóbbit a templomban is kihelyeznek.

Újranyithatnak a vidéki strandok és szabadtéri fürdők is, az M1 kérdésére azonban többen azt mondták: egyelőre kivárnak, a pünkösdi hétvégére időzítik a nyitást.

Fokozatosan áll vissza a korábbi rend az egészségügyben is, az ellátások nagy része, így a háziorvosi, a fogászati, és az egynapos ellátások, a szakrendelések, a transzplantációk és a magánszolgáltatások is elérhetők lesznek. A háziorvosokhoz viszont időpontot kell kérni, arra kérnek mindenkit, május 4-től otthonról, telefonon keressék a rendelőket.

hirado.hu