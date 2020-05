Díjakat kapott a Telekom új székháza

2020. május 4. 15:57

Az év irodája verseny 10 éves történetében idén először díjazták a családbarát irodákat, a kategória győztese a Magyar Telekom és T-Systems székház lett, amely egyúttal elnyerte Az év irodája vállalati székház díjat is, amelyet szintén idén adtak át először - közölték az ingatlanszakmai verseny szervezői.

A versenyen a független szakértőkből álló zsűri 175 pályázat közül választotta ki a 12 legjobbat. A győztes pályázók a globális trendeket tekintve is megállják a helyüket, hiszen kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a zöld minősítésekre, a munkavállalói jóllétre, valamint okos megoldásokat is alkalmaznak a munkavállalói élmény fokozása érdekében.

A koronavírus-járvány miatt a jubileumi díjátadó eseményt online közvetítették, a győzteseket pedig videóhívással kapcsolták élőben. Az év irodája design díjat a Positive Adamsky reklámügynökség vehette át. A nagyvállalati iroda kategóriában a TransferWise irodája, a kisvállalati kategóriában pedig az ALL YOU CAN MOVE irodája végzett az élen. Az év irodája szakmai díjat a FITOUT Zrt. nyerte el, amely egyúttal az év irodakivitelező cége is lett, az év belsőépítész cége díjjal pedig a Pyxis Nautica Építészirodát jutalmazták.

A magyar irodapiac fejlődése töretlen, ezért a versenyben nemcsak az új irodákat díjazzák, hanem azt is, amikor a már működő munkahelyek innovatív megoldásokkal bővülnek. Erre szolgál Az év irodája Evolúciós Díj, amelyet idén a TETRA PAK nyert el. Mindezek mellett győztest hirdettek még Az év közösségi irodája és Az év családbarát közösségi tere kategóriában is, előbbinél a HubHub Budapest, utóbbinál a Myhive playground gyermekmegőrző végzett az élen, a Microsoft Bistro & Lounge pedig Az év vállalati közösségi tere különdíjat vehette át.

MTI