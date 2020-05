Labdarúgás - 74 év után újra NB I-es a Budafok

2020. május 5. 12:13

A következő idényre az élvonalban maradást tűzte ki célul a Budafok labdarúgócsapata, amely a magyar szövetség hétfői döntése értelmében az NB II második helyezettjeként feljutott az OTP Bank Ligába.

A 74 év után újra élvonalba jutó XXII. kerületi együttes játékosai és a szakmai stáb tagjai a kedd délelőtti edzés előtt pezsgőbontással ünnepelték meg az első osztályba jutást.



A futballistákat Vízi Sándor ügyvezető elnök, Jakab János tiszteletbeli elnök, Karsay Ferenc polgármester, Oláh Lóránt sportigazgató, Szilágyi György csapatorvos, valamint Csizmadia Csaba vezetőedző köszöntötte, az Ausztráliában tartózkodó Bélteky Róbert tulajdonos pedig videohíváson keresztül gratulált az együttes tagjainak.

Csizmadia Csaba - budafokimte.hu

Csizmadia azt mondta a játékosoknak, megérdemelten jutottak fel az NB I-be annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudták végigjátszani a bajnokságot.



"A 27 forduló alatt többet voltunk az első helyen, mint a harmadikon, ezért hangsúlyoztam, egyetlen futballistánknak a fejében sem szabad annak megfordulnia, hogy a feljutás nem megérdemelt" - nyilatkozta a vezetőedző az MTI-nek. Hozzátette, a szezon elején nem lett volna logikus, ha az élvonalba kerülést tűzik ki célnak, és ő maga sem számított arra, hogy a következő idényben már NB I-es lesz a csapat.



"Az elmúlt másfél évben tudatos építkezés zajlott, és az alaptaktikát próbáltuk mindig alakítani, tovább formálni" - mondta Csizmadia, kiemelve, hogy a szakmai stáb fiatal és motivált, a csapategység pedig nagyon jó, azonban, ha a játékosok nem érzik meg a siker ízét, akkor ez az egység bomlani kezd.



"Elfogadták a fiúk, hogy működik az a taktika, amit kidolgozunk és az edzésen gyakorolunk, a győzelmek során pedig egyértelmű visszajelzést is kaptak erről" - fogalmazott a 34 éves szakember, aki szerint egyértelmű, hogy a következő idényben csak az élvonalban maradás lehet a céljuk, és ahogyan az elmúlt öt évben, úgy a továbbiakban is fokozatosan kell építkezniük.



"Alkalmazkodni akarunk ahhoz a kihíváshoz, amelyet az NB I és az ottani ellenfelek jelentenek" - fogalmazott Csizmadia.



Oláh Lóránt azt mondta, az MLSZ "optimális döntést" hozott, a körülmények ismeretében ugyanis a sportigazgató szerint az sem lett volna igazságos, ha folytatják a Merkantil Bank Liga küzdelmeit, de természetes, hogy a most meghozott döntésnek is "vannak sértettjei".



"A 27 forduló alatt nyújtott teljesítményünk fényében megérdemelt a feljutásunk, ugyanakkor sportemberekként szerettük volna a pályán bizonyítani, hogy érdemesek vagyunk az élvonalbeli szereplésre" - jelentette ki Oláh, hangsúlyozva, hogy amióta 12 csapatos az NB I, azóta túl sok jó nem történt a frissen feljutó együttesekkel, ezért számukra az elsődleges cél a bennmaradás kiharcolása lesz.



"A jelenlegi helyzetben még minden kérdéses, viszont így van időnk arra, hogy kitaláljuk mit és hogyan teszünk. Vannak terveink a keret erősítésére vonatkozóan is, de mindent át kell gondolnunk, mindenesetre az egyeztetések már elkezdődtek" - mondta a sportigazgató.

MTI