Koronavírus - Osztrák miniszter: rengeteg álhír terjed a közösségi médiában

2020. május 5. 12:23

Rengeteg álhír, "fake news" terjed a közösségi médiában, ami részben annak a következménye, hogy sokan elbizonytalanodnak, és ez nehezítheti a koronavírus-járvány visszaszorítására irányuló intézkedések hatékonyságát - jelentette ki Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter kedden egy bécsi sajtótájékoztatón.

Rudolf Anschober - kleinzeitung.at

"Maratonfutás" zajlik, és most kell türelmesnek, kitartónak lennünk - hívta fel a figyelmet Anschober. Az egészségügyi miniszter szerint ugyanakkor aggodalomra adhat okot, hogy a lakosság egy része "belefáradt" a koronavírus-járvány következtében kialakult helyzetbe. A tárcavezető a lehetséges okok között említette, hogy a főként a közösségi portálokon terjedő álhírek, egyebek mellett összeesküvés-elméletek megtéveszthetik az embereket. Sokan például "félreértik a helyzetet", és azt hiszik, vége a veszélynek. Anschober kijelentette arra, hogy Ausztriát világszerte elismerik a koronavírussal szembeni sikeres stratégiája miatt. Hozzátette, hogy április 14-én az első enyhítések részeként kinyithattak a kisebb üzletek, azonban három "biztonsági fokozatot" vezettek be: így kötelező a szájmaszk viselése az üzletekben, kötelező a legalább egyméteres távolságtartás, és kötelező a szájmaszk a tömegközlekedési eszközökön is.

Az egészségügyi miniszter lényegesnek nevezte a járványgörbe alakulásának napi értékelését, a kórházban gyógykezeltek számának, ezzel párhuzamosan a kórházak kapacitásának figyelemmel kísérését. "Nagyon stabil a helyzet" az első nyitásokat követően, részben azért, mivel a gyógyultak száma jelentősen meghaladja az új fertőzöttekét - szögezte le. Május elsején a nagyobb üzletek és a szolgáltató ágazatok is kinyithattak; ennek kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy az "óvatosság pártján" áll; és továbbra is erősen kontrollálják a folyamatokat. "Az esetleges második hullám lehet a legrosszabb" - hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a május "sorsdöntő" hónap, és ha továbbra sem nő drasztikusan a fertőzöttek száma, akkor "nagy lépést tettünk előre" - tette hozzá.

Karl Nehammer belügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a rendőrség felügyeli az óvintézkedések betartását, az egyének felelőssége is megnövekedett az üzletek megnyitásával. Arról is szót ejtett, hogy a határellenőrzéseket addig fogják fenntartani, ameddig feltétlenül szükséges. Folyamatosan kapcsolatban áll az Ausztriával szomszédos országok belügyminisztereivel. A járványgörbe alakulásának függvényében döntenek majd az ellenőrzések esetleges megszüntetéséről; a biztonság ugyanis minden államnak érdeke - szögezte le. Ausztriában 15 569, az elmúlt 24 órában 48 ember koronavírus-tesztje lett pozitív. Időközben 13 462-en gyógyultak meg. Az aktív betegek közül 418-an szorulnak kórházi kezelésre. A koronavírus okozta megbetegedésbe 606-an haltak bele.

MTI