A Mi Hazánk Szibériába küldené a nők gyilkosait

2020. május 5. 13:52

A Mi Hazánk Mozgalom a "gendersoviniszta" isztambuli egyezmény elfogadása helyett szibériai börtönökbe küldené a nők és a gyermekek gyilkosait - jelentette ki a párt elnökhelyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Ugyanakkor a szervezet szerint a családon belüli erőszak legelterjedtebb módja az abortusz, erről pedig sem a Fidesz, sem a Gyurcsány Ferenc vezetésével egyesült balliberális tömb nem beszél - közölte Dúró Dóra.



Ezért a Mi Hazánk továbbra is követeli a "szívhangtörvény" elfogadását, vagyis, hogy művi terhesség-megszakítás előtt a nőknek meg kellene hallgatnia a magzat szívhangját - tette hozzá a politikus.



A Mi Hazánk azért tartózkodott az isztambuli egyezményről szóló szavazáskor, mert a párt szerint nem önfényező politikai nyilatkozatokat kellene elfogadni, hanem a büntető törvénykönyv szigorítása szükséges.



Továbbá az isztambuli egyezmény helyett egy olyan egyezmény megkötését kellene kezdeményeznie a kormánynak, ami lehetővé teszi az erőszakos bűnözők szibériai bérrabtartását - fűzte hozzá.



Felháborító ugyanis az, hogy a magyar állam ma többet költ egy fogvatartottra, mint egy fekvőbetegre - mondta a politikus.



Arról is szólt: a Mi Hazánk tiltakozik az ellen, hogy a járványügyi válsághelyzetben elvégezhető legszükségesebb műtétek közé tartozik a terhesség-megszakítás is.



Vagyis miközben a kormány az élet fontosságáról beszél, a legszükségesebb beavatkozások közé sorolja a terhesség-megszakításokat. Utóbbi következtében pedig egy hét alatt többen veszítik az életüket, mint amennyi áldozatot szedett összesen eddig a koronavírus Magyarországon - mondta Dúró Dóra.

MTI