Lengyel elnökválasztás - Duda újból a Szolidaritás szakszervezet támogatásával indul

2020. május 5. 14:54

A legnagyobb lengyelországi szakszervezet, a Szolidaritás kinyilvánította, hogy az elnökválasztáson ismét Andrzej Duda hivatalban lévő államfőt támogatja, akivel kedden az újrainduló elnök választási programjának több pontját tartalmazó szerződést írt alá.

Duda - timesofisrael.com

A Szolidaritás varsói székhelyén rendezett sajtóértekezleten - a lengyel államfővel csak névrokon - Piotr Duda szakszervezeti elnök felidézte: a felek hasonló szerződést írtak alá a jelenlegi elnök győzelmét hozó 2015-ös választást megelőzően, pontosan öt évvel ezelőtt, május 5-én.



Úgy értékelte: a Szolidaritás és Andrzej Duda együttműködése az elmúlt években túllépett a szerződés keretein. "A nehéz helyzetekben mindig számíthattunk az elnök úrra" - jelentette ki a Szolidaritás elnöke.



Kiemelte az Andrzej Duda kezdeményezésére a nők esetében 60, a férfiaknál 65 évre csökkentett nyugdíjkorhatárt, bár aláhúzta: a szakszervezet az életkortól független, 40 ledolgozott év után járó nyugdíj bevezetését is szorgalmazta, mégpedig az elnök támogatásával. "Ez viszont nem élvezte a parlamenti többség támogatását (.), ezért az új programszerződésbe ezt a pontot újból beírjuk" - jelentette ki Piotr Duda.



Az államfő és a Szolidaritás elnöke által aláírt szerződés az Andrzej Duda május 1-jei, online kampánybeszédében bemutatott program több pontját - köztük az eddigi szociálpolitika, a családtámogatási program folytatását - tartalmazza. Szól a tavaly bevezetett 13. havi nyugdíj megőrzéséről, a koronavírus-járvány miatt munkanélkülivé váltaknak három hónapig járó, 1200 zloty (93 ezer forint) összegű "szolidaritási" támogatás bevezetéséről, a munkanélküli segély bruttó 1300 zlotyra (101 ezer forint) történő emeléséről, valamint az egészségügy fejlesztését célzó programokról is.



Andrzej Duda a választás fő esélyesének számít. A fő ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) színeiben induló Malgorzata Kidawa-Blonska tavaly még a második helyen állt, a választási kampány során azonban veszített népszerűségéből, és jelenleg a negyedik-ötödik helyen szerepel a jelöltek rangsorában.



Az elnökválasztást május 10-re írták ki. A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a koronavírus-járvány miatt a levélszavazást javasolta, az erről szóló, az alsóházban április elején megszavazott törvénymódosítást viszont az ellenzéki többségű szenátusban csak szerdán bocsátják szavazásra. A PiS politikusai ezért hétfőn jelezték: a május 10-i eredeti időpontban a választás nehezen kivitelezhető.



Andrzej Duda hivatali időszaka augusztus 6-án ér véget, az alkotmány szerint a választást május 23-ig kell megtartani. A szavazást két évvel elhalasztó, kétharmados parlamenti többséget kívánó alkotmánymódosítást az ellenzéki pártok nem támogatják. A PO a járványhelyzet kapcsán a választók biztonságára, a kampány körülményeire is hivatkozva katasztrófahelyzet meghirdetését, ezáltal a szavazás jövő tavaszra halasztását javasolja.

MTI