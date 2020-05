Iohannis: nem maradhat következmények nélkül, hogy elmarasztalták Romániát a Kövesi-ügyben

2020. május 5. 17:38

Klaus Iohannis román államfő szerint nem maradhat következmények nélkül, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elmarasztalta Romániát az időközben európai főügyésszé választott Laura Codruta Kövesi ügyében, és felszólította a román alkotmánybíróságot (CCR), hogy vizsgálja felül azt a 2018-ban hozott döntését, amelyben elrendelte Kövesi felmentését a korrupcióellenes ügyészség (DNA) éléről.

A jobboldali államfő szerint az EJEB döntése nyomán semmivé foszlott az alkotmánybíróság - korábbi vitatható határozatai miatt amúgy is megtépázott - hitele, és elkerülhetetlenné vált a CCR működésének felülvizsgálatát is magában foglaló alkotmányos reform.



Iohannis megjegyezte: a tavaly ősszel ellenzékbe kényszerített Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányzása idején három éven keresztül az igazságszolgáltatás szétzilálásán munkálkodott olyan büntetőjogi törvénymódosítások által, amelyek a bűnözőket védték a tisztességes emberekkel szemben. Az elnök hozzátette: nem számít arra, hogy a DNA-főügyész eltávolításának értelmi szerzőjeként a PSD most sietne parlamenti vizsgálóbizottságot alakítani Kövesi emberi jogainak megsértése ügyében, de biztos benne, hogy a választók megbüntetik a szociáldemokratákat ezekért a súlyos vétségekért.



Ludovic Orban kormányfő, az államfőt támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke azt sürgette, hogy a CCR ismerje el nyilatkozatban és hivatalos formában is vétkét.



"Romániának hiteles alkotmánybíróságra van szüksége, nem olyan egyénekre, akik a PSD cinkosai. A PSD tehet arról, hogy Romániát meg nem érdemelt módon sarokba állította az EJEB. Azoknak a szociáldemokratáknak, akik Liviu Dragnea (volt PSD-elnök) ügyét szolgálva a jogállam és az igazságszolgáltatás függetlensége ellen harcoltak, távozniuk kell a közéletből" - jelentette ki a román miniszterelnök.



A bukaresti igazságügyi tárca kedden közleményben jelezte: javasolni fogja, hogy Románia hívja vissza a Velencei Bizottságból Tudorel Toader alkotmányjogászt, aki 2018-ban igazságügyi miniszterként kezdeményezte és - a CCR határozata révén - az államfőnél is kikényszerítette a DNA-főügyész leváltását.



Valer Dorneanu, a CCR elnöke, volt szociáldemokrata házelnök szerint az EJEB döntése nem a román alkotmánybíróságot bírálja, Ludovic Orban pedig már egy éve azt hajtogatja, hogy a taláros testület tagjai lejáratták magukat. A politikusokat semmi sem akadályozza meg abban, hogy módosítsák az alkotmánybíróság működéséről szóló törvényt - jegyezte meg Dorneanu.



Az EJEB kedden közzétett határozata szerint sérült Kövesi tisztességes tárgyaláshoz való joga, amikor a román alkotmánybíróság döntésének eleget téve a román államfő felmentette a korrupcióellenes ügyészség (DNA) éléről. A végzés megállapítja: Románia megsértette a főügyész véleménynyilvánítási szabadságát is, Kövesit ugyanis azért mentették fel, mert bírálta a korrupció büntetésével kapcsolatos törvénymódosításokat.



