Szijjártó: Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

2020. május 5. 17:50

A munkahelyeket teremtő új befektetéseknek köszönhetően Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a mezőgazdasági gépekhez alkatrészeket gyártó török Yaris Kabin beruházását bejelentő, keddi sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy a 6,5 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 521 millió forinttal járul hozzá. A befektetéssel 150 munkahely jön létre Fejér megyében, a Dunaújváros melletti Iváncsa ipari parkjában.

A telephely a mezőgazdasági gépgyártás mellett kutatási és fejlesztési feladatokat is ellát majd - indokolta az állami támogatást a tárcavezető.

A kormány az elmúlt három hétben öt nagyberuházást jelentett be, ami a miniszter szerint előrevetíti a magyar gazdasági újrakezdés sikerét. Mindez azt is jelenti, hogy Magyarország a térség legvonzóbb befektetési célpontja maradhat, a válságkezelés pedig legalább olyan sikeres lesz most, mint amilyen 2010 után volt - tette hozzá Szijjártó Péter. A Yaris Kabin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy a gépkezelőket, autó- és fémipari szakembereket, mérnököket is alkalmaznak majd.

Németh Ádám elmondta, hogy a török cég évi 15 millió eurós árbevétel-növekedést vár a magyarországi gyártás indulásától, és a piaci igények alapján pedig már most azzal számolnak, hogy a magyar üzemet tovább bővíthetik majd.

Az iváncsai üzem 2021. elejétől termelhet, főképp a német és az olasz piacra. A négyből két gyártócsarnok már elkészült, egyikbe meg is érkezett a gyártósor - közölte a cégvezető, hozzátéve, hogy a Yaris Kabin a legkorszerűbb technológiákat telepíti Magyarországra.

Galambos Dénes, a térség ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa a nagyberuházások felgyorsítását sürgette a bejelentés alkalmából, mivel azokat a versenyképesség megőrzéséhez nélkülözhetetlennek tartja.

A 2010-ben kezdődött újraiparosítási stratégia tapasztalataira hivatkozva kifejtette, hogy a térségben a fejlesztéseknek köszönhetően sok ezer munkahely jön létre, megszűnik a munkanélküliség. Szerinte várhatóan további fejlesztések várhatók itt a paksi erőmű építése és a több százmilliárd forint értékű vasúti és közúti projektek hatására.

Az 1977-ben családi vállalkozásként alapított Yaris Kabin mezőgazdasági gépekhez gyárt alkatrészeket és berendezéseket, elsősorban traktorkabinokat. A cég az európai piacon 20-25 százalékos részesedést ért el, és 2017-ben döntött arról, hogy Törökországon kívül is létesít üzemet. Magyarországi vállalatukat 2018-ban alapították.



MTI