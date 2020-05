Az amerikai hírszerzés csúcsvezetőjének jelölt politikus mit ígér?

2020. május 5. 19:28

Elfogulatlan lesz, nem hagyja, hogy előítéletek és politikai nyomásgyakorlások befolyásolják majd - jelentette ki keddi szenátusi bizottsági meghallgatásán John Ratcliffe republikánus képviselő, akit Donald Trump amerikai elnök az amerikai hírszerző ügynökségeket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) élére jelölt.

Ratcliffe - abcnews

A texasi Ratcliffe leszögezte: "Hadd legyek nagyon egyértelmű: függetlenül attól, hogy ki mit szeretne, a hírszerzésünk mit tükrözzön, amennyiben a jelölésemet megszavazzák, az általam irányított hírszerzés döntéseit külső nyomás nem fogja érinteni, sem megváltoztatni".



Fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy szerinte az oroszok beavatkoztak a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba, s ezt valószínűleg az idei választásokon is megkísérlik majd.



Ígéretet tett arra is, hogy hírszerzési igazgatóként "tűpontossággal" igyekszik feltárni a koronavírus-járvány eredetét.



A texasi képviselőt másodszor jelölte a DNI élére Donald Trump. Először tavaly nyáron tette ezt, miután a posztról távozott Dan Coats, az addigi igazgató. Augusztusban azonban Trump váratlanul visszavonta a jelölést, miután a szenátusban mind a demokrata párti, mind a republikánus politikusok részéről erős bírálatokkal illették a jelöltet. Ratcliffe ugyanis az egyik leghevesebb védelmezője volt Trumpnak a 2016-os választásokba történt orosz beavatkozás vizsgálata, majd az elnök ellen indított alkotmányos felmentési eljárás (impeachment) során. Az idén februárban Trump - sokak számára váratlanul - ismét Ratcliffe jelölése mellett döntött.



A keddi volt az első az elemzők szerint várhatóan vitákkal terhelt meghallgatás-sorozatban. Amerikai sajtójelentések szerint azonban Ratcliffe esélyei a kinevezésre most jobbak, mint tavaly nyáron, mivel a DNI-t átmenetileg, ügyvezetőként igazgató Richard Grenell - az Egyesült Államok németországi nagykövete - jelentős személyi átalakításokat hajt végre, s a politikusok - nyilatkozataik szerint - nyugalmat szeretnének e szervezeteknél.



Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora - aki tavaly nyáron még úgy nyilatkozott, hogy korábban nem is hallott Ratcliffe képviselőről - kedden újságíróknak már alkalmas jelöltként méltatta őt. Kiemelte például magas szintű kiberbiztonsági ismereteit.



Ha a szenátusi bizottság megszavazza Ratcliffe jelöltségét, ezt követően a szenátus egészének voksolása dönt majd a kinevezésről.



MTI