Demszky Gábor helyesírási hibáktól hemzsegő, zavaros bejegyzése

2020. május 5. 20:49

A magyar helyesírás szabályait egyre „rugalmasabban" értelmező volt SZDSZ-es főpolgármester, Demszky Gábor megdicsérte utódját, Karácsony Gergelyt azért, mert hajléktalanszállót létesít a budapesti Városháza épületének egyik szárnyában. A bejegyzés azért érdekes, mert néhány napja Demszky bejelentette, többet nem posztol semmit a Facebookon, majd folytatta tovább ugyanúgy, mintha semmit nem jelentett volna be.

Demszky Gábor - MTI/KOVÁCS TAMÁS

Egy hosszú, helyesírási hibáktól hemzsegő, zavaros, a szövegösszefüggéseket helyenként teljes mértékben mellőző Facebook-bejegyzésben dicsérte meg Demszky Gábor Karácsony Gergelyt, azért, mert utódja részben végrehajtotta, sőt bizonyos szempontból még túl is teljesítette elődje egyik kérését.

Nevezetesen arról van szó, hogy miután Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester, illetve Németh Szilárd honvédelmi államtitkár, a kerület kormánypárti országgyűlési képviselője és közel 5 ezer csepeli az aláírásával tiltakozott egy, a kerület belvárosi részén Karácsony által önkényesen létesíteni tervezett hajléktalanszálló ellen, a baloldali főpolgármester végül meghátrált, és teátrálisan bejelentette, hogy a szálló a Városháza egyik szárnyában fog megnyílni.

A megnyitás konkrét határidejét Karácsony nem tisztázta, ugyanakkor azt hozzátette, hogy a járvány vége után a Városháza Gerlóczy utcai szárnyában hajléktalanszálló helyett a Budapest Galéria fog majd üzemelni, magyarán egy újabb PR-akcióról van szó, ami csak szemfényvesztésnek jó, valódi megoldásnak nem.

Ennek ellenére Demszky mégis megdicsérte Karácsonyt, arról viszont egy szót sem írt, hogy a csepeli Táncsics Mihály utcai iskolát – ahol utódja hajléktalanszállót akart nyitni – éppen az általa vezetett SZDSZ-es Fővárosi Önkormányzat záratta be, még 2007-ben.

Demszky bejegyzésének az erre vonatkozó részét szó szerint, helyesírási hibákkal együtt közöljük: „Csak örülni és tapsolni, újongani tudok. Egy hónappal ezelőtt azt javasoltam a főpolgármesternek, több hozzá közel álló mukatásán keresztül, majd mikor em történt semmi, akkor a Facebookon is, hogy nyissa meg a Városházának udvarát a hajléktalanok előtt minden nap és az egészségügyi előírások maximális betartása mellett, a rászorulóknak is. El kell ismernem, hogy a Városháza, amúgy üresen álló részének az átalakítása, még ennél is jobb és erősebb megoldás..."

A posztnak ugyanakkor van egy olyan része is, amiből a nyelvhelyességi hiba ellenére is kiolvasható, hogy Demszky egy dolgot viszont jól lát: „Az a benyomásom, Budapest csak egy kisebbség támogatja a hajléktalanoknak a Városháza épületében való elhelyezését."

Ezek után különösen tanulságos, hogy Demszky egy olyan döntést ünnepel, amiről ő is tudja, hogy szembemegy a fővárosiak akaratával.

MÁRKOS IMRE ÖRS

origo.hu